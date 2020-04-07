آخر الأخبار حياتناحياتناصحة وأسرةكورونا الرئيسية

لا ينبغي تجاهل الأعراض الأقل ظهورا لفيروس كورونا

منذ ساعتين
أبرزت دراسة نشرت في مجلة لانسيت الصداع كأحد أعراض كورونا، بعد أن أبلغ 8% من مرضى Covid-19
ي محاولة للحد من انتشار الفيروس التاجي، يعمل الكثيرون حول العالم من منازلهم ويغادرونها فقط عند الضرورة القصوى. أبرزت دراسة نشرت في مجلة لانسيت الصداع كأحد أعراض كورونا، بعد أن أبلغ 8% من مرضى Covid-19

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد– في محاولة للحد من انتشار الفيروس التاجي، يعمل الكثيرون حول العالم من منازلهم ويغادرونها فقط عند الضرورة القصوى.

وفي حال ظهرت أعراض فيروس كورونا على شخص ما، فيُطلب منه عزل نفسه لمدة سبعة أيام إذا كان يعيش بمفرده، أو 14 يوما إذا كان يعيش مع أفراد آخرين، بحسب ذي صن.

وتشمل الأعراض الرئيسية لـ Covid-19 ، درجة الحرارة العالية أو السعال الشديد والمستمر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن واحدا من كل ستة أشخاص يصاب بمرض Covid-19 مع أعراضه الخطيرة.

وبينما يعاني البعض فقط من أعراض خفيفة، فإن البعض الآخر لا يعاني من الأعراض الرئيسية للمرض.

وهناك أدلة متزايدة تظهر أن أعراض الفيروس تمتد إلى أكثر من درجة الحرارة والسعال. وهناك عدد من الأعراض الإضافية التي لا ينبغي تجاهلها، كونها قد تكون علامة على Covid-19، بينها:

– إرهاق عصبي:

على الرغم من أنه لم يتم اعتباره رسميا كأحد الأعراض المثبتة للمرض، فقد ذكرمرضى Covid-19 أنهم يعانون من الإرهاق الذهني ويمرون بتجربة ضباب الدماغ.

– التهاب العينين:

أفضل طريقة لوصف الإحساس بحرق العينين هو مقارنتها بالحكة والتهيج الذي قد تواجهك إذا كنت تعاني من حمى القش أو الحساسية الأخرى.

يمكن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج عندما تكون بين الضباب الدخاني والدخان والغبار والعفن وحتى الحيوانات.

والفرق الوحيد بين هذه الحالات وغيرها، هو حقيقة أن الفيروس هو من يثير هذه الأعراض وليس العوامل الخارجية.

– الصداع:

أبرزت دراسة نشرت في مجلة لانسيت الصداع كأحد أعراض كورونا، بعد أن أبلغ 8% من مرضى Covid-19 في ووهان، أنهم عانوا من الصداع.

– الدوار:

ومن الأعراض الأخرى الدوار أو الدوخة، والتي تم الإبلاغ عنها في بعض الحالات.

ووفقا لـ Cleveland Clinic يمكن أن تشير نوبات الدوخة المتكررة أو نوبات الدوار الشديد أو المفاجئ إلى خطر صحي أكثر خطورة.

– فقدان حاسة الشم:

أصيب عدد كبير من المرضى في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا بفقدان الشم.

ونظر فريق في King’s College London إلى أكثر من 400 ألف شخص أبلغوا عن أعراض Covid-19، ووجدوا أن أكثر من 18% من الحالات أبلغت عن فقدان حاستي الشم أو التذوق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الشعور بالوحدة يثير الرغبة في الدماغ تماما مثل الجوع!

منذ ساعتين
صورة تظهر نتائج الاختبار بـ"شرائح كورونا" الأردنية لسبع عينات - من المصدر

خبراء “وراثيين أردنيين” يطورون شرائح فحص كورونا بمواصفات تفوق العالمية

منذ ساعتين
طُوّر تطبيق جديد يجمع تسجيلات صوتية لسعال الناس وتنفسهم يهدف إلى مساعدة الباحثين على اكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

اسعل رجاء! تطبيق مطوّر يحدد احتمال إصابة الفرد بكورونا من صوت سعاله!

منذ ساعتين

هل يمكن للساعات الذكية المساعدة في الكشف عن كورونا؟

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock