لا يوجد مجال للتردد.. يجب لجم الإرهاب اليهودي

هآرتس

اليك رون ودافيد تسور 13/2/2022

المجموعة المعروفة باسم “شبيبة التلال” نمت في السنوات الأخيرة وأصبحت ظاهرة خبيثة للجريمة القومية المتطرفة اليهودية، التي حسب كل الامتحانات مثل خصائص النشاط والتنظيم والوسائل، تتوافق مع تعريف الإرهاب.

نشاطات هذه المجموعة المزدهرة على أرضية خصبة مستمدة من الدعم العلني والسري من قبل جهات متطرفة، بما في ذلك قيادة سياسية وفكرية ممأسسة تعتبر الإرهاب وسيلة شرعية في إطار النضال من أجل إقامة دولة واحدة من البحر الى النهر. هذا حتى لو بثمن فقدان الطابع اليهودي-الديمقراطي لإسرائيل والمس بمبادئ الأخلاق التي تقف في أساس وجودها. النفي واللامبالاة في أوساط الجمهور اليهودي، الى جانب ضعف وتردد المستوى السياسي، تسهم في تعزيز هذه الظاهرة.

الحديث يدور عن 400 حادثة إرهابية فقط في العام 2021. صحيح أن الزعران اليهود ليسوا هم الدافع الرئيسي لعنف الفلسطينيين الذي توجد له دوافع كثيرة ومتنوعة، لكن الإرهاب اليهودي هو مثل الوقود الموجود في محركات المقاومة الفلسطينية. هو يحتاج الى ردود من جانب الفلسطينيين، العنف ضد الفلسطينيين يعزز الشعور لديهم بعدم وجود حماية، ليس من السلطة الفلسطينية أو من الجيش الإسرائيلي. وهذا الشعور يسرع أكثر اختيارهم لطريق المقاومة العنيفة.

إضافة الى ذلك، المواجهات العنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين وسلوك جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقفون ويراقبون هذه المواجهات، يوجد لها تأثير مزدوج. فهي تضعف قوة ردع الجيش وتزيد شجاعة من ينفذون العمليات من الفلسطينيين.

يمكن بالطبع علاج هذه الظاهرة، لكن من أجل ذلك مطلوب سياسة واضحة وراسخة وحازمة، وليس شعارات صهيونية جوفاء. التردد فقط يوفر للإرهاب اليهودي الدعم ويغذي المقاومة الفلسطينية.

23 حكومة عادت وقررت منذ العام 1967 بأن مناطق الضفة الغربية تتم السيطرة عليها من قبل إسرائيل على اعتبار أنها تقع تحت الاحتلال العسكري. المعنى القانوني هو أنه لقائد المنطقة الوسطى، المسؤول العسكري عن المنطقة، جميع الأدوات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة، حتى أبعد من الأدوات التي توجد لدى سلطة إنفاذ القانون داخل حدود الدولة.

تقرير لجنة شمغار التي حققت في مذبحة الحرم الإبراهيمي في 1994، والتقارير التي جاءت بعدها، أشارت الى توقف جهاز إنفاذ القانون، سواء المدني أو العسكري، كجسم رادع في مناطق الضفة الغربية. يجب البدء في استخدام الأدوات والصلاحيات التي يعطيها القانون للقادة في الميدان، بما في ذلك فرض قيود على الحركة والتواجد في مناطق متفجرة وإغلاق مناطق وإصدار أوامر وضع اليد وإبعاد عن المنطقة لأشخاص أفراد وجماعات، كما تقتضيه حالة الطوارئ.

محظور إبقاء قادة الجيش والشرطة وحدهم في المعركة. يجب على الحكومة إعطاء القادة توجيهات واضحة لاستخدام كامل الصلاحيات والأدوات الموجودة تحت تصرفهم في إطار القانون لصد الإرهاب اليهودي، والوقوف من خلفهم عندما يقومون بتطبيق هذه التعليمات. فقط بهذا الشكل ربما يمكننا تأجيل وحتى منع اندلاع الانتفاضة المقبلة.