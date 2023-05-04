لبحث تطورات إقليمية.. السيسي يجتمع بكبار قادة الجيش

القاهرة-اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح امس، مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية للجيش في القاهرة.

وبحث السيسي مع قادة الجيش ملفات مهمة تتعلق بجهود حماية وتأمين الحدود الاستراتيجية للدولة، وحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، فيما تطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، في ظل الظروف والتحديات القائمة بالمنطقة.

وأشاد السيسي بجهود الجيش في حماية حدود الدولة من كافة التهديدات والعدائيات المحتملة.

السيسي لمكارثي: نبذل أقصى جهد لتغليب الحوار بالسودان

وكانت الأزمة السودانية قد استحوذت على جانب كبير من جهود الدولة المصرية خلال الأيام الماضية، حيث أكد الرئيس المصري أن بلاده تسعى لوقف النار في السودان وتثبيت ذلك، تمهيدا لإطلاق حوار سلمي وحل الأزمة.

وقال في مقابلة صحافية أجرتها معه صحيفة “أساهي”، اليابانية، الثلاثاء الماضي، إن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شؤون الدول، واحترام مبدأ السيادة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، موضحا الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي، واستكمال المرحلة الانتقالية لتجنيب الشعب السوداني المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.

وفي سياق متصل، اتفق السيسي ورئيس جنوب السودان سيلفا كير خلال اتصال هاتفي مؤخرا على إطلاق مبادرة لوقف النار في السودان.

وأكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

ووجه الرئيسان نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني، ومؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.-(وكالات)