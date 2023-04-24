لبشرة نضرة وصحية.. 3 خطوات لا تتخلى عنها جيجي حديد

هي واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، تشتهر بملامحها الجميلة وخصلات شعرها الذهبية، إنها عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، التي تعتبر اليوم أيقونة من أيقونات الموضة والجمال في العالم، وتشارك نمط حياتها مع الملايين من متابعيها على إنستغرام، إليك أبرز أسرار جمال ورشاقة عارضة الأزياء الحسناء جيجي حديد..

تهتم بروتين العناية بالبشرة



تتمتع جيجي حديد ببشرة نضرة وناعمة كبشرة الأطفال، ويكمن سر توهج بشرتها في أنها لا تكف عن شرب المياه، وتستعين بعلاجات طبيعية لتنظيف البشرة وترطيبها بعمق، كما تحرص على غسل وجهها جيداً قبل الخلود إلى النوم، وتنظيفه من بقايا مستحضرات التجميل والأتربة العالقة ثم ترطيبه بالكريمات، وعند ظهور البثور على وجهها تطبق معجون الأسنان عليها ليلاً، لتتخلص منها صباح اليوم التالي، حيث تعلمت تلك الحيلة من والدتها.

لا تتخلى عن واقي الشمس



لا تهمل جيجي حديد خطوة تطبيق واقي الشمس على بشرتها مهما كانت على عجلة من أمرها، فتلك الخطوة البسيطة تساعد على تفادي ظهور البقع الداكنة والتصبغات، كما تكافح علامات تقدم السن التي قد تظهر بسبب تعرض الجلد للشمس، التي تضر بإنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد.

تقشير البشرة أسبوعياً



تواظب جيجي حديد على تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعياً لإزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف البشرة بعمق من الشوائب والأتربة والتخلص من الندوب والبقع الداكنة، مما يجعل بشرتها تتمتع بمظهر صحي وتوهج مشرق.

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