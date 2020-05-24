العرب والعالمعربي

لبنان: أرقام إصابات كورونا صادمة وقد نقرر إغلاق كامل البلاد

منذ ساعتين

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بيروت- اعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم، ان أرقام الإصابات بفيروس كورونا في لبنان تصاعدت خلال اليومين الماضيين وهي صادمة وتدق ناقوس الخطر وقد يتخذ قرارا بالإغلاق العام الكامل.

وقال الوزير اللبناني،”فليكن بمعلوم الجميع أن ما يحكم إغلاق البلد ليس السياسة أو الاقتصاد وإنما سلامة اللبنانيين، وبالتأكيد سنذهب إلى إغلاق عام ولفترة زمنية أطول إذا وجدنا أن أسرة المستشفيات الحكومية على وجه الخصوص تمتلئ بمرضى أصيبوا بفيروس كورونا وأن هناك من يحتاجون إلى وحدات العناية المركزة بصورة مضطردة”.

يذكر ان عدد الاصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل كبير في لبنان خلال الايام الماضية وبلغ العدد الاجمالي وفق احصاء وزارة الصحة 1097 اصابة.-(بترا)

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