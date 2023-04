لبنان إلى العالمية بأشهى 50 سلطة حول العالم.. الفتوش يهزم التبولة

أصدر موقع “أطلس” قائمة لأفضل أنواع السلطات للعام ٢٠٢٣. وهو موقع مختص بعالم الطّبّخ، الوصفات والمأكولات حول العالم، ويُصدر بصورة شهريّة وسنويّة مراجعات وتقويم لمطاعم وأطباق بحسب احصاءات يقوم بها.

ومؤخراً، أصدر الموقع تصنيفاً لأفضل ١٠٠ سلطة حول العالم، فما ترتيب سلطة الفتّوش والتبّولة؟

حلّت اليونان في المرتبة الأولى بسلطة الـ “Dakos” المصنوعة من بقسماط الشعير الجاف تعلوه جبنة “الميزيثرا”، الطماطم، الزيتون، الأوريغانو وزيت الزيتون.

واحتلّت سلطة “شوبسكا” البلغارية الشّهيرة المرتبة الثّانية في هذه القائمة، فهي سلطة باردة تُقدّم غالباً في الصّيف مؤلفة من الطماطم، الخيار، البصل، الفلفل المشوي والجبن البلغاري.

أما السلطة الّتي نالت المركز الثّالث فمصدرها تونس وهي “المشوية” الشهيرة التي تتكوّن من البصل المشوي المفروم، الفلفل، الطماطم، الثّوم، ومتبّلة بزيت الزيـتون، الكراوية، الملح والفلفل الأسود.

“Moravska Salad” من صربيا جاءت في المركز الرّابع، تتألف من الكراث، الطماطم، الفلفل المشوي، الفلفل الحار، الثوم، الملح والزيت.

ومن اليونان أيضاً تأتي السلّطة التّي احتلت المركز الخامس “Greek Salad” والمعروفة باسم سلطة القرية أو “هورياتيكي” وهي الطبق الوطني لليونان، وتتكون من جبنة الفيتا، الطماطم، البصل الأحمر والخيار.

في المرتبة السّادسة تأتي سلطة الـ “سوم تام” وهي سلطة بابايا خضراء مرتبطة في الغالب بالجزء الشمالي الشرقي من تايلاند. تعتمد على البابايا، الفول السوداني المحمص والفاصوليا الخضراء والطماطم وصلصة منعشة تُصنع من الثوم، الفلفل الحار، صلصة السمك، الروبيان المجفف، سكر النخيل وعصير الليمون أو التمر الهندي.

احتلت سلطة الفتّوش المرتبة التاسعة من القائمة، ويشتهر بها لبنان ومكوّناتها مجموعة متنوعة من الخضار مثل الخس، الفجل، الخيار، الطماطم الكرزية، الفلفل والبصل، بالإضافة الى النعناع، البقدونس والزعتر. تقطع جميع هذه المكونات إلى قطع صغيرة وتخلط بكمية كبيرة من الأعشاب، وغالباً ما تكون النعناع والبقدونس. اللمسة الأخيرة لهذه السلطة هي الصلصة المصنوعة عادة من زيت الزيتون، عصير الليمون ودبس الرمان مع الخبز المحمّص.

أمّا التّبولة فقد احتلّت المرتبة الـ ٣٠ من القائمة، متراجعةً عن خصمها الفتّوش!

