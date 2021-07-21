لبنان: ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 50 % بأقل من شهر

بيروت- أفاد تقرير لمرصد الأزمة في الجامعة الأميركيّة في بيروت ، أن أسعار السلع الغذائية الأساسيّة التي تحتاج إليها الأسر في لبنان سجلت ارتفاعاً كبيرًا في النصف الاول من شهر تموز الحالي بلغت نسبته 50 % في أقل من شهر، وذلك وفق جداول أسعار وزارة الاقتصاد والتجارة.

واشار المرصد الى أن الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الأساسية يؤشر الى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط.

وبين التقرير أنه ومن خلال مقارنة مؤشر الأسعار خلال السنتين الماضيتين يمكن تبيّن الارتفاعات الكبيرة في كلفة الغذاء والحاجات الأساسية، حيث ارتفعت أسعار عشر سلع غذائية أساسية أكثر من 700 بالمئة منذ تموز من العام 2019 ، أي قبل الانهيار المالي والاقتصادي، منها ما تحتاجه الأسر كمكونات أساسية في غذائها كالخضار والحبوب والألبان، ولحم البقر والبيض والزيت. وختم التقرير” حتى الخبز العربي الذي يُفترض أنه مدعوم عبر دعم استيراد القمح/الطحين على سعر الصرف الرسمي فقد أرتفع ثمنه 233 بالمئة منذ أيار من العام 2020″.

وكان سعر صرف الدولار الأميركي سجل في السوق السوداء اليوم 200ر22 ليرة لبنانية للدولار الواحد .