لبنان: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 10

بيروت – أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لتبلغ 10، بعد أن تم تسجيل 3 حالات جديدة، اليوم الأحد.

وأشار المستشفى في بيان صحفي إلى أن “حالة المصابين مستقرة وهم يتلقون العلاج اللازم، في حين أن أحد المصابين وهو إيراني الجنسية حالته حرجة”.

وبين أنه “أجريت فحوصات مخبرية لـ 55 حالة، جاءت نتيجة 52 منها سلبية و3 حالات إيجابية”، و”غادر اليوم 26 شخصاً كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية”.-(بترا)