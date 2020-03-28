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لبنان: الأمن يزيل مخيما للمعتصمين وسط بيروت

منذ 32 دقيقة

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بيروت- أزالت قوات الأمن اللبنانية مخيم احتجاج وسط العاصمة بيروت اليوم السبت، وأعادت فتح شوارع يغلقها المتظاهرون منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة في أكتوبر الماضي.

وقال مصدر أمني، إن “الطرق المؤدية لساحة رياض الصلح ما زالت مغلقة، على الرغم من إعادة فتح ساحة الشهداء أمام حركة المرور”.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ طبية في 15 من مارس الجاري، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

ومنعت السلطات الأسبوع الماضي المواطنين من مغادرة منازلهم من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا.

وسجل لبنان 412 إصابة بكورونا وثماني حالات وفاة.-(رويترز)

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