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لبنان: البدء باستيفاء رسوم المغادرة من المطار بالدولار نقدا

7:08 م2022-08-12
العلم اللبناني

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أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، في تعميم إلى شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية، اعتماد رسم خروج على المسافرين بالدولار الأميركي النقدي، ابتداء من اليوم الجمعة.
وجاء هذا التعميم وفقا لتعديل قانوني صدر أخيرا ويقضي “بتسديد الرسوم المتوجبة والناتجة عن رسوم خروج على المسافرين على متن الرحلات النظامية في مديرية الواردات لدى وزارة المالية بالدولار النقدي حصرا، وذلك على بطاقات السفر التي تصدر ابتداء من الثاني عشر من شهر آب الحالي”.–(بترا)

7:08 م2022-08-12
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