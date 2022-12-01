لبنان: البرلمان يفشل مجددا بانتخاب رئيس جديد

فشلت الجلسة الثامنة لمجلس النواب اللبناني التي عقدت اليوم الخميس، كسابقاتها في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم توافق القوى السياسية الممثلة في البرلمان على اختيار الرئيس.

وفي الدورة الأولى للاقتراع سجلت اثنتان وخمسون ورقة بيضاء معظمها لنواب “التيار الوطني الحر ” الذي يرأسه جبران باسيل، فيما نال ميشال معوض مرشح القوى المناهضة للتيار سبعة وثلاثين صوتا.

وبموجب الدستور كان يفترض أن تنظم دورة انتخابية ثانية بعد تعذر نيل احد المرشحين الأكثرية المطلوبة من عدد الأصوات، إلا أن فقدان النّصاب في الدّورة الثّانية، حدا برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رفع الجلسة وحدّد جلسةً جديدةً يوم الخميس المقبل في الثامن من كانون الأول الحالي.

(بترا) فارس الجميّل