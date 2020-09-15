آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

لبنان: التحقيق مع وزير سابق في قضية تفجير مرفأ بيروت

منذ ساعتين
بيروت بعد الانفجار الذي هز الميناء
بيروت بعد الانفجار الذي هز الميناء

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بيروت – افاد مصدر قضائي لبناني ان المحقق العدلي اللبناني القاضي فادي صوان، استمع اليوم الثلاثاء، إلى افادة وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس وذلك في إطار تحقيقات القضاء اللبناني في تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب الماضي.
اضاف المصدر لمراسل”بترا” في بيروت ان صوان استدعى وزراء آخرين للتحقيق، ستعلن أسماؤهم لاحقاً، إضافة إلى شهود ومسؤولين في المرفأ.
وتابع ان صوان، اوقف منذ تسلمه ملف التحقيق 25 شخصاً، بموجب مذكرات توقيف وجاهية، بينهم المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وأربعة ضباط، وثلاثة عمال سوريين كانوا تولوا قبل ساعات من الانفجار تلحيم فجوة في العنبر رقم 12 في المرفأ.
وكان تفجير المرفأ أودى بحياة 191 شخصاً، وجرح 6500 شخصا، وشرد أكثر من 300 ألف مواطن.

مقالات ذات صلة

عينات فيروس كورونا- تعبيرية

124 وفاة و3507 إصابات جديدة بكورونا في أندونيسيا

منذ ساعتين
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

ترامب يحذر: الأشجار “يمكن أن تنفجر” خلال الحرائق

منذ 6 ساعات

المملكة تحدّث قائمة الدول الخضراء والصفراء والحمراء

منذ 6 ساعات

العراق: قوى سياسية “تعلن براءتها” من تغييرات الكاظمي

منذ 7 ساعات
انتخابات 2020
56 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock