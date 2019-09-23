لبنان: الدولار متوافر وما نسمعه مضخّم

بيروت – قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة: إن الدولار متوافر في لبنان، وما نسمعه مضخّم، وما يهمنا هو السيولة بالدولار الموجودة في القطاع المصرفي، ومصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار.

واضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي ليست لتضييق الخناق على المصارف، وما يهمنا ان تكون لنا علاقة جيدة مع الخزانة الاميركية.-(بترا)