بيونغ يانغ – تعثر منتخب لبنان في باكورة مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، بسقوطه على أرض كوريا الشمالية 0-2 الخميس في (بيونغ يانغ).

وسجل جونغ ايل-غوان هدفي الفوز في الدقيقتين(7 و56) على ستاد “كيم ايل سونغ” أمام نحو 40 ألف متفرج بحسب الاتحاد الاسيوي للعبة.

وكان لبنان حقق فوزا كبيرا على كوريا الشمالية 5-0 في التصفيات السابقة، وكرر فوزه 4-1 في نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. (أ ف ب)