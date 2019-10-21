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لبنان: تخفيض رواتب النواب والوزراء 50% لامتصاص غضب المتظاهرين

منذ 25 دقيقة
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

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الغد- أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الاثنين، عن مجموعة من الخطوات الإصلاحية من أجل امتصاص غضب اللبنانيين الثائرين الذين دخلت احتجاجاتهم اليوم الخامس على التوالي.

وقال الحريري إنّ تم “تخفيض رواتب النواب والوزراء 50% في خطوات إصلاحية، قررنا إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات.توجه لخصخصة قطاع الإتصالات الخلوية. الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات”.

وأكد الحريري أنّ “موازنة 2020 خالية من أي ضرائب جديدة. 20 مليار ليرة لمساعدة العائلات أكثر فقرا، مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، نعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام، مشاريع لتأمين الوظائف للشباب خلال خمس سنوات”.

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