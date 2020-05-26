لبنان تسير باتجاه العودة للحياة الطبيعية

بيروت – قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن،إن لبنان يسير بشكل منهجي باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعيّة، داعيا المواطنين الى تطبيق الإرشادات الوقائية والتقيّد بها، من أجل منع تفشّي وباء كورونا في مرحلة ثانية أوتسجيل عدد إصابات يفوق قدرة الوزارة على التحمل.

واضاف، في تصريح اليوم الثلاثاء، ” ان الخطّة الحكوميّة واضحة في تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة، اما قرار إعادة فتح البلد فيعود إلى الحكومة مجتمعةً، بناءً على تقارير وزارة الصحة”.

واعلنت وزارة الداخلية في بيان لها إلزامية وضع الكمامة لتغطية الانف والفم، ووجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص بخاصة أثناء تواجدهم خارج المنزل، لافتة الى ان قوى الأمن الداخلي ستباشر بتوزيع الكمامات المتوافرة لديها مجانا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في تقريرها الاخير الصادر امس الأثنين ان العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا منذ شباط الماضي بلغ 1119اصابة .

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