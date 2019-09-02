لبنان تعلن حالة طوارئ اقتصادية

بيروت – أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، توافق مجلس الوزراء على إعلان حالة طوارئ اقتصادية، مع الاستمرار في سياسة سعر صرف الليرة اللبنانية.

وقال الحريري في تصريحات صحفية عقب اجتماع اقتصادي عقد اليوم بقصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه “تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة”.- (بترا)