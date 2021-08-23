لبنان.. عودة الطلبة للمدارس أيلول المقبل

بيروت- أعلنت الحكومة اللبنانية عن عودة التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات في أيلول المقبل.

وقال وزير التربية طارق المجذوب في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن التعليم في المدارس الرسمية يبدأ في 27 أيلول المقبل، والمدراس الخاصة بين أيلول ومطلع تشرين الأول”.

واضاف “ممنوع أن تقفل المدراس، وقررنا العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات، وباتت العودة للمدرسة أمرا حتميا بحسب الدراسات، ولن يتحمل الطلاب سنة استثنائية ثالثة، لأن الإقفال العام أثر سلبا على كل القطاعات وخاصة القطاع التربوي”.

ولفت إلى أن أزمة المحروقات فرضت علينا اعتماد التعليم لأربعة أيام في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، وترك اليوم الخامس للتعليم عن بعد.