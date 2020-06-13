لبنان: هيئة لتقدير حجم الأضرار بالمؤسسات جراء الاحتجاجات

بيروت – كلف رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح ميداني للأضرار التي أصابت المؤسسات التجارية والأملاك العامة والخاصة جراء أعمال التكسير والتخريب والحرق التي نفذها محتجون ليلة أمس الجمعة وسط بيروت.

ودعا دياب في بيان صحفي اليوم السبت، قادة الأجهزة العسكرية والأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، معبرا عن رفضه لكل ما حصل تحت طائلة التدابير كافة التي تحمي أملاك الناس والمؤسسات وقمع كل تخريب.

وفي السياق، ندد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريا ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بأعمال التخريب التي طالت المؤسسات والأملاك العامة والخاصة في بيروت مساء أمس.