آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

لبنان: هيئة لتقدير حجم الأضرار بالمؤسسات جراء الاحتجاجات

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بيروت – كلف رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح ميداني للأضرار التي أصابت المؤسسات التجارية والأملاك العامة والخاصة جراء أعمال التكسير والتخريب والحرق التي نفذها محتجون ليلة أمس الجمعة وسط بيروت.
ودعا دياب في بيان صحفي اليوم السبت، قادة الأجهزة العسكرية والأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، معبرا عن رفضه لكل ما حصل تحت طائلة التدابير كافة التي تحمي أملاك الناس والمؤسسات وقمع كل تخريب.
وفي السياق، ندد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريا ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بأعمال التخريب التي طالت المؤسسات والأملاك العامة والخاصة في بيروت مساء أمس.

مقالات ذات صلة

روسيا تسجل 114 وفاة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة

الكويت: تسجيل 4 وفيات و514 إصابة بكورونا

منذ 3 ساعات
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب يغرد: يريدون تدمير إدارة الشرطة.. ولن أسمح بذلك

منذ 4 ساعات

تسجيل 1006 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عُمان

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock