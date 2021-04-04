لبنان: وزير الخارجية ورؤساء حكومة سابقون يؤكدون تضامنهم مع الأردن

بيروت – اكد وزير خارجية لبنان شربل وهبة تضامن لبنان مع جلالة الملك عبدالله الثاني ومع الحكومة الاردنية والشعب الاردني، معربا عن رفضه التام للعبث بأمن المملكة واستقرارها ورفاهية شعبها.

من جهته اعرب الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن تضامنه مع الاردن في وجه محاولات النيل من استقراره وتماسكه”، مشددا على “أهمية الاستقرار في هذا البلد الشقيق الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في المنطقة”.

وشدد على “أهمية وضرورة استقرار الأردن وتقدمه، وأهمية الدور الذي يؤديه جلالة الملك عبدالله الثاني في منعة الأردن وقوته وتقدمه”. وقال الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية تمام سلام “نشد على ايدي عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني ونؤكد له تضامننا مع كل ما يقوم به من خطوات من اجل حفظ امن واستقرار المملكة الاردنية وشعبها الحبيب، ونتمنى للاردن الخير والامان في ظل قيادته الحكيمة”.–(بترا)