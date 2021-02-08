لبنان: وفاة النائب جان عبيد متأثراً بإصابته بكورونا

بيروت- توفي النائب في البرلمان اللبناني جان عبيد، الإثنين، عن عمر يناهز 82 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وعبيد هو نائب عن المقعد الماروني في طرابلس، وعضو كتلة “الوسط المستقل” النيابية التي يرأسها النائب (رئيس الحكومة الأسبق) نجيب ميقاتي.

ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية، عن ميقاتي بياناً نعى فيه عبيد، وقال: “برحيل جان عبيد يخسر لبنان شخصية عريقة رسخت نهجا فريدا في فن الدبلوماسية السياسية برصانة الكلمة والموقف”.

وبدأ عبيد حياته السياسية منذ سبعينات القرن الماضي، فقد عُين عام 1978 مستشاراً لرئيس الجمهورية الياس سركيس، وعام 1983 مستشارا لرئيس الجمهورية أمين الجميل.

وتولى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة عام 1996، ووزارة الخارجية والمغتربين عام 2003 في حكومة رفيق الحريري.

عام 1991 عين عبيد نائباً للمرة الأولى عن المقعد الماروني في الشوف، وفي عام 1992 انتخب نائباً عن طرابلس، وأعيد انتخابه في دورات أعوام 1996 و2000 عن نفس المقعد.

ويٌعد عبيد النائب الثاني الذي غيبته كورونا، ففي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، توفي النائب ميشال المر (89 عاما)، الأحد، متأثراً بإصابته بالفيروس.

وسجل لبنان مؤخراً صعودا لافتاً في أعداد الإصابات والوفيات جراء كورونا، وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي عدد الإصابات 319.917، منها 3.616 وفاة، و206.523 متعاف.-(الاناضول)