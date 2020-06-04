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لبنان: وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 45 دقيقة
لبنان

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بيروت – توفيت سيدة واصيب 35 آخرون في لبنان بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.
وافاد التقرير الرسمي اليومي الصادر عن وزارة الصحة، ان المتوفية كانت مصابة بمرض عضال وصلت من الكويت في بداية حزيران، مشيرا إلى ان العدد الاجمالي للوفيات بلغ 27 حالة وارتفع عدد الاصابات الاجمالي إلى 1256 حالة .
من جهتها أعلنت المديرية العامة للأمن العام الى انه سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي السادس والتاسع من حزيران الحالي أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان.
–(بترا)

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