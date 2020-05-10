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لبنان يتجه لقرار الحجر الكامل لمواجهة كورونا

منذ ساعتين
سيدة لبنانية تمر من أمام محلات مغلقة بسبب تفشي "كورونا" في مدينة طرابلس الشمالية - (أرشيفية)

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بيروت – أكّد رئيس الهيئة الوطنية الصحية في لبنان الدكتور اسماعيل سكرية أن الحكومة تدرس اتخاذ قرار بالحجر الكامل والشامل لأيام متواصلة مع بعض الاستثناءات وذلك للتخفيف من نسبة الاحتكاك ونقل عدوى فايروس كورونا المستجد.
وأشار في حديث صحفي، إلى أنه “بعد تخفيف إجراءات الحجر على الطريقة اللبنانية، امتلأت الشوارع، وما فاقم الأمر هو القادمين من الخارج، إضافة إلى أن هناك عدم وعي بين بعض فئات المجتمع مضيفا الى ان لبنان قد عاد الى نقطة الصفر بعد تسجيل العديد من الاصابات في عدد من المناطق.
بترا

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