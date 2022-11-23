لبنان يخطف اللقب والأردن الوصيف والإمارات بالمركز الثالث

مصطفى بالو

عمان – توج منتخب لبنان بكأس بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخبنا الوطني بنتيجة 3-0 بواقع 25-13 و25-18 و25-14، وتناوبت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الاميرة آية بنت الفيصل، وكبار الحضور بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وكان المنتخب الإماراتي قد نال المركز الثالث بفوزه على العراق بنتيجة 3-2، في اليوم الختامي من المباريات القارية التي شهدتها صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وحظيت المباراة النهائية برعاية رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وحضور الأمير عمر بن الفيصل، والأميرة عائشة بنت الفيصل، والأميرة سارة بنت الفيصل، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير المالية محمد العسعس، ونائب سمو رئيس اللجنة د.ساري حمدان رئيس اللجنة المنظمة العليا، ورئيس الاتحاد القاري القطري علي الكواري، ونائبه نائب سمو رئيسة اتحاد الكرة الطائرة المحلي جهاد قطيشات، وجماهير أردنية غفيرة ميزها حضور العائلات التي ملأت جنبات الصالة.

الأمير فيصل يحفز النشميات

حفز رئيس اللجنة الأولمبية سمو الأمير فيصل بن الحسين، النشميات على ما حققنه في بطولة السيدات الاولى لكرة الطائرة، مشيرا إلى أن ما تحقق من خلال وقوفهن بالمشهد النهائي يعد إنجازا بحد ذاته، وذلك من خلال حديثه إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبات، مشيدا بروح الاصرار والتحدي التي تحلين بها وتقدمن بها من دور إلى آخر، وهنأ سموه النشميات وطالبهن بالمزيد من الجهد وتحقيق الانجازات للطائرة والرياضة الأردنية في مختلف المنافسات العربية والقارية المقبلة.

الأردن 0 لبنان 3

دخلت اللبنانيات اجواء المباراة بقوة منذ انطلاق الحصة، واجادت المعدة إيمان صفا استثمار قدرات المحترفة في الدوري الفرنسي أندريا أبوصعب التي ضربت من مختلف محاور الشبكة، والتقت مع كرات ميرا عدرا وسارة عكاري، وسط ارتباك لاعبات المنتخب الوطني رغم اجتهاد رغد حيمور في اعادة ترتيب طلعات فرح العطوط وزينة الطاهر وداليا وادي ونوارة القواسمي وآية شنك، إلا أن ليبرو لبنان سيلين مشغلاني اغلقت المنطقة الخلفية، وسط قوة عاري وأبوصعب وميمو شيخي في تشييد حوائط الصد، ليتقدم المنتخب اللبناني 7-3 و17-6، ليطرح المدير الفني ورقتي الخبرة تالا فحماوي ورهف ابوالليل، إلا أن اللبنانيات واصلن التقدم بفضل ساحقات أبي صعب وانهين الشوط الأول 25-13.

واستعادت لاعبات منتخبنا شيئا من عافيتهن بالشوط الثاني، وأحسن تشييد حوائط الصد لاسيما رغد حيمور وزينة الطاهر ورهف أبوالليل، واجادت المعدة رغد حيمور تمويه حوائط الصد بين داليا وادي ورهف حيمور وزينة الطاهر، إلا أن خبرة اللبنانيات ومهارة ميرا عدرا في اسقاط الكرات، واندريا ابوصعب بتوجيه الكرات الساحقة من الطرفين، والهجوم الذكي من أيا مطر وميمو شيخو، وسط شرود ذهني وارتكاب الأخطاء من قبل لاعباتنا، مما ابقى التفوق لبنانيا وسط محالات الارجنتيني ماتياس التلاعب بالأوراق البديلة، وتقليص النتيجة 16-22، إلا أن الشوط الثاني انتهى لصالح لبنان بنتيجة 25-18.

وجاء الشوط الثالث “كلاكيت” مرة ثالثة، في ظل محاولات من تالا فحماوي في تفعيل انطلاقات رند حيمور ورهف حيمور وزينة الطاهر وداليا وادي، إلا ان اللبنانيات اجدن تشييد حوائط الصد، وتناسقت الادوار تحت الشبكة، وتميزت أبي صعب وميرا عدرا وأيا مطر بالهجوم وفق اشارات المعدة إيمان صفا، وتقدمن بالنقاط وسط اجتهاد لاعباتنا بتقليص النتيجة، ومضت الأحداث بين تقدم لبناني وتقليص أردني، حتى انتهى الشوط الثالث لصالح لبنان بنتيجة 25-14.

من البطولة

وشهد اليوم الختامي من البطولة، فوز الإمارات على العراق بنتيجة 3-2، ليحتل الإمارات المركز الثالث، ويحل العراق بالمركز الرابع.

وفاز منتخب الكويت على سورية بنتيجة 3-1، ليحل الكويتي خامسا والسوري سادسا، فيما فاز منتخب السعودية على قطر بنتيجة 3-1، ليحل السعودي سابعا والقطري ثامنا، وكانت عُمان فازت على فلسطين 3-0 في وقت سابق، لتحتل العمانيات المركز التاسع والفلسطينيات العاشر.