لبنان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

بيروت- سجّل لبنان الثلاثاء وفاة أول مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول، متحفظاً عن ذكر اسمه، إن “المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاماً، وكان قد وصل قادماً من مصر”، لافتاً إلى أن حالته “كانت حرجة منذ وصوله الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي” في بيروت حيث يتم عزل المصابين الذين تجاوز عددهم الأربعين.(اف ب)