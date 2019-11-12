لبنان يشهد اضرابا واقفالا للمدارس والجامعات واعتصامات مستمرة

بيروت– عم الاضراب العام مختلف المناطق اللبنانية في اليوم السابع والعشرين للاحتجاجات الشعبية في لبنان، فيما تجددت اعمال قطع الطرق بالتزامن مع اعتصامات في عدد من الادارات والمقرات الرسمية.

وافاد مراسل (بترا) في بيروت، صباح اليوم، ان المحتجين قطعوا الطريق المؤدية الى وسط بيروت اصافة الى الطرق الرئيسية في منطقة قب الياس في البقاع وفي عكار في الشمال، كما نفذ المحتجون اعتصاما امام قصر العدل في بيروت وأقفلوا مداخله، واعتصموا امام مقرات شركة كهرباء لبنان ووزارة الاتصالات واجبروا الموظفين على وقف العمل.

وقال المراسل، ان اصحاب محطات الوقود اقفلوا ابواب شركات تسليم المحروقات للمطالبة بتسليم المحروقات بالليرة اللبنانية، كذلك نفذ موظفو الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي اضرابا تحذيريا واعتصموا امام الشركتين.

واضاف، ان المدارس الرسمية والجامعات مقفلة بناء على قرار وزير التربية، فيما فتحت عدد من المدارس والجامعات الخاصة ابوابها، وكذلك اقفلت المصارف ابوابها الى حين استتباب الاوضاع بقرار من نقابة موظفي المصارف.

يشار الى انه كان من المقرر ان يتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون بكلمة الى اللبنانيين مساء اليوم يحدد فيها الموقف من التطورات وما آلت اليه الاتصالات بشأن تكليف رئيس جديد للحكومة وتشكيلها. (بترا)