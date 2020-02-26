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لبنان يعلن تسجيل حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا

منذ 29 دقيقة
العلم اللبناني

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بيروت – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبريا مصابة بفيروس الكورونا المستجد COVID-19، وهي حالة مرتبطة وبائيا بالحالة الأولى، وكانت بزيارة دينية لإيران دامت سبعة أيام وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 شباط الجاري على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الاولى.
وأضافت الوزارة “ظهرت الأعراض بتاريخ 24 شباط وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ووضعها الصحي مستقر حاليا، وسيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا من قبل فريق وزارة الصحة العامة”.-(بترا)

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