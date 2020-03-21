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لبنان يفرض حظر التجوّل لمنع تفشي “كورونا”

منذ 36 دقيقة
العلم اللبناني

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بيروت – أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء اليوم السبت، فرض منع التجول الذاتي في جميع المناطق اللبنانية إلا للضرورة القصوى، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي وصلت إلى 230 حالة.
وطلب دياب من الجيش والقوى الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لفرض حالة منع التجول ووضع خطط عملية لذلك.
–(بترا)

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