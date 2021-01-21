لبنان يمدد الإغلاق الشامل حتى الثامن من شباط

بيروت- قررت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، تمديد قرار الإغلاق التام في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لغاية يوم الاثنين 8 شباط المقبل.

واشارت الحكومة في بيانها إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اعطيا موافقة استثنائية على تمديد العمل بقرار الإغلاق على ان يعاد النظر بالاستثناءات او بعض الحالات الطارئة والمستجدة بموجب طلب يقدم الى غرفة العمليات الوطنية لدى رئاسة الحكومة.

بترا