لبنان يواجه تركمانستان بشعار “إحياء الآمال”

بيروت – يستضيف منتخب لبنان منتخب تركمانستان الخميس ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وكأس الأمم الآسيوية 2023 في الصين.

ويتطلع لاعبو المنتخب اللبناني الى طي صفحة الخسارة المفاجئة في افتتاح التصفيات أمام كوريا الشمالية 0-2 في بيونغ يانغ، وقال قائد المنتخب حسن معتوق لوكالة فرانس برس “النتيجة في الجولة السابقة كانت مخيبة للجميع وخصوصاً اللاعبين، إنما كانت الظروف صعبة إذ تكبدنا عناء السفر الطويل وقلة التحضير وفارق التوقيت”.

واختبار المدرب الروماني ليفيو تشيوبوتاريو تشكيلة طغت عليها الخيارات المحلية، حيث استدعى 4 لاعبين محترفين فقط هم مدافع الخور القطري روبرت ملكي ولاعب وسط آيك السويدي جورج ملكي ومهاجم ميبن الألماني هلال الحلوة ومحمد قدوح المنتقل الشهر الماضي للعب مع باشوندارا البنغلادشي.

ويعول تشوبوتاريو على عناصر مميزة في الدوري لا سيما لاعبي نادي العهد الذي بلغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، مثل الحارس مهدي خليل والمدافعين حسين زين ونور منصور واللاعب المحوري محمد حيدر.

وأوضح معتوق لفرانس برس: “عمل المدرب في الآونة الأخيرة على العامل النفسي للاعبين من أجل إخراجهم من صدمة الخسارة، وبالتالي نرى ان لقاء تركمانستان محطة مهمة لإحياء الآمال”.

وتابع: “المنتخب حالياً يمتلك توليفة متجانسة برغم دخول أسماء جديدة بعد اعتزال عدد من اللاعبين مثل هيثم فاعور، وجميعنا نضع الفوز هدفاً لأن الانتصار سيكون مفتاحاً لنتائج جيدة مستقبلاً”.

في المقابل، يشكل منتخب تركمنستان تحديا لمضيفه، اذ يقوده المدرب الكرواتي أنتي ميشا (52 سنة) الذي افتتح التصفيات بفوز على سري لانكا 2-0 في كولومبو، ثم خسر بالنتيجة ذاتها أمام كوريا الجنوبية في عشق آباد.

ويتصدر المنتخب الكوري الشمالي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، أمام كوريا الجنوبية الثانية (3 نقاط من مباراة واحدة)، وتركمنستان الثالثة (3 نقاط من مباراتين)، ولبنان (دون رصيد من مباراة واحدة)، وسريلانكا (دون رصيد من مباراتين).

وهي المرة الثانية التي يواجه فيها لبنان نظيره التركماني ضمن تصفيات المونديال بعد نسخة فرنسا 1998، إذ فاز لبنان في 12 أيار (مايو) 1996 3-1 في بيروت، ثم كرر الفوز في عشق آباد 1-0.

وتعود المباراة الدولية الأخيرة التي استضافها ملعب مدينة كميل شمعون، وهو الأكبر محليا، إلى 27 آذار (مارس) 2018 عندما تغلب لبنان على ضيفه الماليزي 2-1، وضمن التأهل الى كأس آسيا 2019 في الإمارات. (أ ف ب)