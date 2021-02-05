لبنان يوافق على استيراد لقاح سبوتنيك الروسي

بيروت- وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح سبوتنيك الروسي لفيروس كورونا ، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مرخص.

وبموجب منح لقاح سبوتنيك إذن الاستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.

وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية، إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.–(بترا)