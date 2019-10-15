#لبنان_يحترق
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عمان-الغد- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، سعدت باستقبال المواطنين الأردنيين عبدالرحمن وثائر اللذين كانا قد اعتقلا في مصر منذ عشرة ايّام. جهود حثيثة واتصالات مكثفة بذلت من قبل مركز عمليات الوزارة والسفارة الاردنية في القاهرة، والأجهزة الامنية الاردنية، تكللت بالإفراج عنهما. وكان القضاة ” بحمد الله سيصل المواطنان الأردنيان عبدالرحمن وثائر، اللذين كانا معتقلين في مصر إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة 10:10 مساء اليوم الخميس بعد بجهود حثيثة لوزارة الخارجية والسفارة الأردنية في القاهرة، مضيفا أن المواطنين الآن مع قنصلنا بمطار القاهرة.”
منذ أسبوعين
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عمان-الغد- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، سعدت باستقبال المواطنين الأردنيين عبدالرحمن وثائر اللذين كانا قد اعتقلا في مصر منذ عشرة ايّام. جهود حثيثة واتصالات مكثفة بذلت من قبل مركز عمليات الوزارة والسفارة الاردنية في القاهرة، والأجهزة الامنية الاردنية، تكللت بالإفراج عنهما. وكان القضاة ” بحمد الله سيصل المواطنان الأردنيان عبدالرحمن وثائر، اللذين كانا معتقلين في مصر إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة 10:10 مساء اليوم الخميس بعد بجهود حثيثة لوزارة الخارجية والسفارة الأردنية في القاهرة، مضيفا أن المواطنين الآن مع قنصلنا بمطار القاهرة.”منذ أسبوعين