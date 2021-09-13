لبيد لا يتعلم من أخطاء الماضي

إسرائيل هيوم

أمنون لورد 13/9/2021

لتوه انتهى بالتحطم مشروع بناء الأمة، تحسين الاقتصاد، الأمن والديمقراطية في دولة أفغانستان. في شيء آخر كان اجماع حول المشروع الفاشل الذي استغرق عشرين سنة: القوة العظمى في المعمورة، إلى جانب حلفائها المتطورين، غير قادرين على أن يفرضوا أو يطوروا مشروعا كهذا في العالم الثالث، والمقصود، مثلما يفهم كل واحد، هو أفغانستان.

والآن، يأتي وزير الخارجية يئير لبيد ليعرض عمليا خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة التي تسيطر عليها حماس. في هذه الطريقة المبدئية يكرر ذات الفكرة. في أيام الأكاذيب لفك الارتباط في 2005 حلم شمعون بيرس وجيمز ولفنزون بشيء مشابه. وهكذا ايضا عيبال جلعادي واذكيائه. والنهاية معروفة “جولات عنف” كما يسمي لسبب ما وزير الخارجية الهجمات الصاروخية والأعمال التي تجري في غزة.

ينبغي أن نقول فورا بانه يوجد جانب ايجابي واحد في خطة لبيد – بينيت، فالوزير لبيد يقول ان بينيت وغانتس على اطلاع ويؤيدان خطته. اذا اضطرت دولة اسرائيل لان تسير الى معركة كبيرة اخرى في غزة فان الواجب هو اعداد سياسي ودبلوماسي للخطوة العسكرية. ولهذا فان نشر خطة لبيد هو مبادرة ايجابية. على حد قول لبيد على الجمهور ان يعرف باننا “قلبنا كل حجر”. تعبير مأخوذ من قاموس أحد الخبراء في تحطيم النظام الأمني، ايهود باراك.

في نوايا الخطة توجد عدة نقاط خطيرة تشعل اضواء حمراء: في المرحلة الثانية ستكون السلطة الفلسطينية مشاركة كجهة تنفيذ ورقابة، وهي ستكون في اطار نص ضمن قرار مجلس الامن.

في مكان آخر جاء التعبير بانه “اذا قبلت حماس شروط الرباعية”. مشوق ان نعرف كم من المراسلين السياسيين يتذكرون ما هي الرباعية. هذه هي المصيبة السياسية التي هرب منها اريك شارون نحو فك الارتباط. واضافة الى كل ذلك فان المعبر الآمن انبعث من جديد مثل الوحش من فيلم رعب. وهو يسمى لدى لبيد “مشروع مواصلاتي للربط بين قطاع غزة والضفة”.

لقد حذر مثقف وطني في محفل مغلق قبل بضعة أشهر من ان حكومة بينيت – لبيد تسير نحو خليط من الحرب في غزة وخطة المعبر الأمن. الحرب، تبدو منطقية، اما المعبر الآمن؟ فالويل.