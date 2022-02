لتأمين الديمقراطية، واجهوا الماضي

آن-ماري سلوتر* – (فورين بوليسي) 7/1/2022

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

من الخصائص الحاسمة التي غالبًا ما يتم تجاهلها للديمقراطيات الليبرالية الصحية، قدرة الحكومة على قبول النقد. هل يمكن أن تقبل الانتقادات -ليست الموجهة إلى أدائها الخاص فحسب ولكن أيضًا للأفعال السيئة التي ارتكبتها الدولة في الماضي؟ عادة ما يمحو الطغاة الماضي ويخلقون روايات ومعالم جديدة تهدف إلى تمجيدهم هم. لكن الديمقراطيات، أيضًا، تجاهلت الفصول المظلمة من تاريخها، مستدعية الاستقطاب والتطرف بينما الشرور الاجتماعية تتفاقم والجروح القديمة لا تلتئم. ويمكن لأقوى الديمقراطيات أن تحدق في ماضيها في الوجه وأن تقبل أهواله وانتصاراته على حد سواء.

لدى برلين نصب تذكاري قوي وواقعي للهولوكوست. وتوجد في واشنطن متاحف في المتنزه الوطني “ناشيونال مول” مخصصة للأميركيين الأصليين والأميركيين الأفارقة، وكلاهما يروي قصة بعض أكثر أجزاء تاريخ الولايات المتحدة سوءاً. ويوجد في كمبوديا “متحف تول سلينغ للإبادة الجماعية”، الذي يوثق حقول قتل “بول بوت”**. كما شرعت كل من أستراليا وكندا في التعامل مع ماضيهما من النهب وقتل السكان الأصليين من خلال أشكال مختلفة من الاعتراف وإحياء الذكرى.

في قمة الرئيس الأميركي جو بايدن للديمقراطية التي عقدها في كانون الأول (ديسمبر)، ذكّرنا الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا بأن الديمقراطية تقوم على المنافسة، التي غالبًا ما تؤدي إلى الصراع. ومع ذلك، فإن المرونة الديمقراطية تعتمد على قدرة المؤسسات الديمقراطية على حل هذا الصراع. ويعتمد الحل الفعال للصراع، بدوره، جزئيًا على القدرة على الاعتراف بالطرق التي تخذل بها الديمقراطية مجموعات معينة، والتي غالبًا ما تكون مجموعات عرقية وأقليات أخرى. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام -وهي عناصر لا غنى عنها للديمقراطيات القوية- قادرة على قول الحقيقة للسلطة. وإذا لم تستمع الحكومات، فإن المواطنين يستطيعون -وسوف- يتعبأون وفقًا لذلك.

ما مِن بلد لديه ماض نظيف. لكن الحكومات تختلف اختلافًا جذريًا في مدى استعدادها للسماح بسرد تاريخ بلادها من منظور جميع الناس الذين تحكمهم. فليكن هذا القبول، الذي يتطلب بدوره سمات ديمقراطية ليبرالية تقليدية مثل حرية التعبير والصحافة، أحد مقاييس القوة الديمقراطية. في الواقع، قد يكون وجود الاستعداد لمواجهة الماضي أحد معايير المشاركة في القمة المقبلة من أجل الديمقراطية.

*آن ماري سلوتر: هي الرئيس التنفيذي لمؤسسة “أميركا الجديدة”، ومؤلفة كتاب “التجديد: من الأزمة إلى التحول في حياتنا وعملنا وسياستنا” Renewal: From Crisis to Transformation in Our Lives, Work, and Politics.

*نشرت هذه المداخلة تحت عنوان: To Secure Democracy, Face Up to the Past

هامش:

**بول بوت Pol Pot، الملقّب بأسماء عدة منها “بول بوت” و”الأخ رقم 1″. قاد الحركة الشيوعية التي كانت مشهورة باسم الخمير الحمر. تولى منصب رئيس وزراء كمبوديا لفترة ثلاثة أعوام من 1976-1979 وكان الحاكم الفعلي لكمبوديا منذ منتصف العام 1975. اشتهر بسياسات مثيرة للجدل وقمعية في أغلبها.