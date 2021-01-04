لتبلغ 27.87 مليار.. ودائع العملاء بالدينار ترتفع 2.8 %

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة إجمالي ودائع العملاء بالدينار بنسبة 2.8 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي إلى 27.87 مليار دينار مقارنة مع 27.107 مليار مستواها في نهاية العام 2019، بحسب آخر إحصائيات للبنك المركزي.

في حين زادت بنسبة 3.1 % مقارنة مع مستواها في الفترة نفسها من العام 2019، إذ كانت تبلغ 27.03 مليار.

وشكلت نسبة الودائع بالدينار الأردني في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 77 % من إجمالي ودائع العملاء والبالغ 36.2 مليار دينار.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين، على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.

والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

أما بالنسبة لودائع البنك المركزي بالدينار الأردني، فقد زادت قيمتها بنسبة 33.3 % خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي إلى 746.1 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبذلك، تكون الودائع بالدينار لدى البنك المركزي قد زادت منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بمقدار 186.5 مليون.

وأما بالنسبة للقيمة الإجمالية للودائع بالدينار لدى البنوك المرخصة والبنك المركزي، فقد وصلت إلى 28.61 مليار دينار في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة مع 27.66 مليار في نهاية العام 2019.

وبذلك، فإن تلك القيمة تكون قد زادت 3.4 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية، فقد زادت في أول عشرة أشهر من العام الماضي إلى 9.77 مليار دينار مقارنة مع 9.6 مليار دينار في نهاية العام 2019، بارتفاع 1.7 %.

واشتملت تلك الودائع على 8.4 مليار للبنوك المرخصة، و1.37 مليار للبنك المركزي.