لتجنب غضب الشارع.. الطراونة يرفض استثناء “النواب” من التعيين عبر ديوان الخدمة

محمود الطراونة

عمان- أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، عدم تأييده للتعديلات على نظام الخدمة المدنية التي تستثني مجلس النواب من التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية.

وقال الطراونة في جلسة اليوم الأحد، إن عدم تأييده لهذه التعديلات حتى لا يزداد غضب الناس على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مجلس ليس خلف هذا التعديل.

وأضاف الطراونة “لن نغازل على مصلحة الوطن، وهناك انظمة خاصة تخص وزارة الداخلية والخارجية والديوان الملكي للتعيين وفق ما تراه مناسبا.. وهذه المؤسسة (مجلس النواب) تمثل جميع محافظات المملكة ولا تمثل دائرة معينة .. وانا أؤيد حذف هذه الميزة والاستثناء وحذف مجلس النواب من الاستثناء رغم انها حق دستوري ويبقى التعيين في جميع المؤسسات والوزارات دون استثناء وان يكون التعيين من خلال ديوان الخدمة”.

وطالب النائب صالح العرموطي بإبقاء تعيين موظفي مجلس النواب من خلال ديوان الخدمة المدنية، وعلّق على تعديلات تنوي الحكومي اجراءها على نظام الديوان تتيح لرئيسي مجلس الأعيان والنواب التعيين في المجلسين دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية، بضرورة تحقيق العدالة بين الناس. وعبر عن رفضه لتمييز المجلسين بالتعيينات.

من جهة أخرى، طالب النائب خالد الحياري الحكومة باستدعاء السفير الصيني لدى الأردن للاحتجاج على الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في الصين. وعبر الحياري عن استيائه واحتجاجه على الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمين بالصين.

وتساءل النائب نبيل الشيشاني عن سبب تحويل عدد من اعضاء نقابة المهندسين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. واستهجن أن تتضمن لائحة الاتهام لهؤلاء المهندسين أنهم يدعمون جرحى القوات المسلحة والقدس.

بدوره استهجن النائب يحيى السعود كثرة حالات التوقيف والتي فيها قمعا للحريات العامة. مشيرا إلى أن القمع والاعتقالات كثيرة حتى اصبحت القاعدة “المواطن متهم حتى تثبت براءته”. ولفت إلى انه تبنى مذكرة نيابية وقع عليها 27 نائبا تطالب الحد من كثرة التوقيفات للمواطنين، داعيا رئيس لجنة الحريات النيابية إلى تبني الموضوع.