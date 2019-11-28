لتحسين جودة نومك.. تجنب 9 أطعمة

الغد- هناك بعض الأطعمة التي عليك تجنبها قبل النوم حتى لا تؤثر عليه وتستيقظ نشيطا.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة “ريل سمبل” الأميركية كما نقلت الجزيرة، قالت الكاتبة بيتي غولد إن خبيرة التغذية والمدربة الشخصية التي تعمل لدى شركة “جيني كريج” برييانا رودريكيز شاركت نصائحها بشأن الأطعمة التي تمنعنا من النوم بشكل جيد، حيث توصي بتناول وجبة فطور غنية ووجبة عشاء خفيفة، لأن تناول وجبات أكبر يعني الحاجة إلى وقت أطول للهضم.

الأطعمة المتبلة

قد لا تجذب الأطعمة الغنية بالتوابل الجميع، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحبون أن يحتوي طعامهم على مذاق خاص ينبغي أن يكونوا حذرين عند تناول الكثير من التوابل في المساء.

وغالبا ما تسبب التوابل القوية حرقة في المعدة وعسر الهضم، وكلاهما يمكن أن يزداد سوءا عند الاستلقاء، لذلك حاول تناول الأطعمة المتبلة في وقت مبكر من اليوم عندما يكون لديك وقت كافٍ للهضم.

القهوة

أوردت الكاتبة أنه بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم التحكم في حصتهم العادلة من الكافيين قد لا يكون الأمر مهما عند تناول فنجان من القهوة في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء، ولكن إذا كنت حساسا بعض الشيء لتأثيرات مادة الكافيين التي تسبب الغثيان فلا تقم بتناول كوب من القهوة قبل ست ساعات من الوقت المحدد للنوم.

الشوكولاتة الداكنة

تتمثل الحقيقة المنسية دائما في أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة الكافيين، كما أنها تعتبر الخيار الأكثر صحة مقارنة بالحليب والشوكولاتة البيضاء، وبالتالي حاول الاستمتاع بوجبة خفيفة قبل النوم بساعات قليلة، وتماما مثل القهوة يعمل الكافيين في الشوكولاتة الداكنة كمنشط، حيث يعيق فرص النوم المريح بالنسبة لك.

الطماطم

إذا كنت من الناس الذين يفضلون دمج الطماطم خلال وجبة عشائك تنصح رودريكيز بتناول الطعام قبل النوم بساعات قليلة.

يشار إلى أن صلصة الطماطم أيضا تحتوي على حمض أميني يدعى تيرامين ينشط إفراز هرمون نورإبينفرين، كما يعزز إفراز هذه المادة الكيميائية نشاط الدماغ، وبالتالي فهو يؤدي إلى تأخير قدرتك على الخلود إلى النوم.

البيتزا

أوضحت الكاتبة -وفقا لما قالته الخبيرة رودريكيز- أنه على الرغم من أن البيتزا تعد أكلة لذيذة فإنها تحتوي على صلصة الطماطم التي تعتبر مادة حمضية ويمكن أن تؤدي إلى اضطراب في المعدة، وإذا قمت بإضافة رقائق الفلفل الأحمر إلى البيتزا الخاصة بك فإن تركيبة التيرامين والحموضة والبهارات من المرجح أن تجعلك تعاني من عسر الهضم، وبالتالي يصعب عليك الحصول على قسط من الراحة أثناء النوم.

المشروبات الغازية

نحن ندرك جيدا أن الصودا مليئة بالسكريات والسعرات الحرارية بدون قيمة غذائية، وعندما تتناول هذا النوع من المشروبات في الليل ثم تتوجه فورا إلى السرير تصبح عملية الهضم بطيئة، ومن المرجح أن يخزن جسمك السعرات الحرارية عوضا عن استخدام هذه الطاقة، كما تحتوي الصودا على مادة الكافيين.

اللحوم المعالجة والجبن

تعتبر اللحوم والأجبان مصدرا آخر من المصادر التي تحتوي على حمض التيرامين، وهو من بين الأحماض الأمينية المعززة لنشاط الدماغ التي يمكن أن تجعل البعض منا يشعر بالتشنج والتوتر.

لذلك حاول أن تتناول الحصة التي ترغب بها من اللحوم المجففة والأجبان على مدار اليوم، لتجنب القلق الذي قد يحصل لجسمك في وقت متأخر من الليل.

الأطعمة الدهنية والأطعمة السكرية

أكدت الكاتبة على ضرورة تجنب تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون والسكريات قبل الاستعداد للنوم، حيث وجدت دراسة حديثة أن تناول هذه الأطعمة مرتبط بالنوم المتقطع، في حين أن وجبات الطعام الغنية بالبروتين والدهون ساعدت المشاركين في هذه الدراسة على الخلود إلى النوم بشكل أسرع.

الحمضيات

أفادت الكاتبة بأن فواكه الحمضيات تعتبر أبرز مدرات البول الطبيعية، فبمجرد تناولها قبل وقت النوم فإن من المحتمل أن تزور الحمام بشكل متكرر عوضا عن الحصول على قسط من الراحة وليلة سعيدة.