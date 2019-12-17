لتحقيق النجاح.. تجنب هذه الأفكار المغلوطة

علاء علي عبد

عمان- عندما يضع المرء في ذهنه تحقيق هدف ما، فإنه يحتاج لأن يتسلح بالأمل والابتعاد عن الخوف من الفشل ومواجهة الميل لتأجيل المهام المطلوبة وإيمان المرء بقدراته وعدم انتظار اللحظة المناسبة للبدء بالسعي نحو الهدف المطلوب.

وفي الوقت الذي يعد فيه ما سبق أشياء واضحة تخص طريق المرء نحو ما يسعى إليه، يجب أن نعلم أن هناك أشياء أخرى غير واضحة، وتضج بها عقولنا وتعمل بالخفاء لتعطيل سيرنا نحو ما نريد تحقيقه. ولهذا فيجب على المرء أن يتجنبها بأقصى طاقاته إن كان يملك الرغبة الحقيقية للوصول لما يسعى إليه:

– عدم قدرة المرء على تمييز نجاحه الحالي: لا بد وأن المرء سيتفاجأ لو قيل له إن النجاح الذي يسعى لتحقيقه قد تحقق بالفعل بدون حتى أن يشعر. قد يجادل البعض بالقول إنهم لم يصلوا للهدف المحدد الذي يسعون له. لكن هذا وإن كان صحيحا إلا أنه لا ينفي أن المرء ناجح بالفعل.

غالبا ما يضع المرء هدفا محددا يسعى لتحقيقه بغرض أن يبدو أمام نفسه وأمام الآخرين شخصية ناجحة، لكنه يتجاهل مع الأسف حقيقة أنه ناجح بالفعل، بصرف النظر عن تحقيق هدفه أم لا.

ينبغي على المرء أن يعلم على الأقل أنه أنجح مما يظن نفسه. ولتوضيح الأمر أكثر يمكن القول إن معادلة السعادة هي كالآتي: (السعادة = الحقيقة – التوقعات)، مما يعني أن السعادة تزداد عندما تكون الحقيقة أكبر من التوقعات التي يضعها المرء عن نفسه، وبالتالي فلزيادة السعادة يجب على المرء إما تقليل توقعاته عن نفسه، وهذا غير مناسب إطلاقا، أو زيادة الوعي بما يحدث في الواقع. المؤسف أن الكثير من الناس يسيئون تقدير الواقع بالرغم من أنه يحوي الكثير من النجاحات التي تستحق الاهتمام.

– عدم منح المشكلة التي تواجهك الوقت الكافي لحلها: أساس هذه الفكرة يعود للأشخاص من حولنا الذين يكررون عبارات مثل “عليك الابتعاد عن المثالية الزائدة” و”توقف عن التركيز على المشاكل”. وعلى الرغم من أن تلك الكلمات تحمل شيئا من الصحة بين حروفها، إلا أنه علينا أن نعلم أن المشاكل التي تعترضنا غالبا لن تختفي من تلقاء نفسها، وغالبا سيؤدي تجاهل وجودها بدون منحها الوقت الكافي للحل إلى الكثير من الجهود المبذولة بدون طائل.

– المبالغة بطرح أسئلة “ماذا لو..؟”: لعل أكثر نتيجة شيوعا من المبالغة بطرح أسئلة “ماذا لو؟” أن يحصل المرء على العديد من السيناريوهات المحتملة والتي لا تؤدي سوى لاكتظاظ ذهنه بما لا فائدة كبيرة منه. علينا أن نعلم أن مرحلة تحديد الهدف وتحديد أفضل الطرق وأقصرها للوصول للهدف والأدوات التي نملكها للوصول للهدف، والاحتياطات التي علينا مراعاتها في طريقنا للهدف، كلها مراحل تحتاج لأن تأخذ حقها لكن بدون مبالغة تستنفد الوقت والجهد للمرء.