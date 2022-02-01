لتعرضه لهبوطات.. تسليم مشروع تبليط وسط جرش ما يزال عالقا

صابرين الطعيمات



جرش – تأخر تسليم مشروع تبليط وسط مدينة جرش التجاري، منذ أكثر من سبعة شهور، يعيد قضية هذا المشروع الى مربعها الاول، بخاصة بعد ان كشفت الامطار والمنخفضات الجوية، عن تعرضه لهبوطات وتكسر للبلاط، وغيرها من الاضرار التي ظهرت أيضا، بعيد اعلان الانتهاء من المشروع، لكن البلدية كانت قد رفضت لوجود خلل فني في أجزائه.

في هذا النطاق، حملت بلدية جرش الكبرى، مقاول مشروع تبليط الوسط التجاري، مسؤولية تأخر استلامه، لحدوث تهبيطات وأضرار في أجزاء كبيرة منه، ما يتطلب إعادة تأهيله وصيانته قبل استلامه.

رئيس قسم العلاقات العامة والتواصل المجتمعي في البلدية هشام البنا، قال إن البلدية لم تستلم المشروع حتى الآن، برغم انتهاء مدته القانونية قبل نحو 7 شهور، جراء إضافة مساحات جديدة للتبليط، لم تكن مدرجة في العطاء، الى جانب ما اعتوره من عيوب فنية وهندسية، كحدوث تهبيطات وانزلاقات في البلاط، لم يجر تصويبها، مؤكدا عدم استلام المشروع دون تصويبها.

مدير المشروع المهندس ليث حمدان، أكد أن سبب تأخر استلام المشروع مرده تأخر تشكيل لجان استلام له، والذي كان يفترض في آيار (مايو) الماضي، موضحا أن سبب الضرر، هو تساقط الأمطار والمنخفضات الجوية، “ومن الطبيعي ان يتعرض أي مشروع للضرر بسبب الظروف الجوية والبيئية والطبيعية”.

وأضاف حمدان في حديث لـ”الغد”، إن المقاول يقوم حاليا بصيانة الأضرار، بموجب الاتفاقية الموقعة بينه وبين البلدية، إذ تلزمه ببنودها التي تخضع المشروع لشروط هندسية وفنية، يشرف على متابعتها مهندسو البلدية، وهو ما التزم به، إذ ينفذ حاليا بند كفالة الصيانة الذي يستمر عاما منذ تاريخ التسليم.

ورأى أن البلدية لم تلتزم ببعض الشروط التي اتفقت فيها مع المقاول، وابرزها إغلاق حركة السير في سوق جرش أثناء تنفيذ المشروع، واستمرت الحركة على ما كانت عليه قبل تنفيذ أعمال التبليط، ما ألحق ضررا آخر بالمشروع، رتب خسائر مادية على المقاول الملزم بصيانة الأضرار.

ويعد هذا المشروع أحد مشاريع تطوير الوسط التجاري لمدينة جرش، اذ تقدر كلفته بـ126 ألف دينار، وفق حمدان الذي لفت الى أن مدة العطاء تبلغ 3 أشهر فقط، وكان يفترض بأن يتم تسليمه في نيسان (إبريل) العام الماضي.

وأضاف أن البلدية، قررت زيادة مساحة التلبيط، إذ أضافت الربع القانوني إلى العطاء، وذلك لوجود مساحات تحتاج للتبليط وبعض الممرات والطرق الداخلية، وأيضا لإتمام المشروع، لكنه لم يتقرر الموافقة عليها للآن، بعد أن رفضته وزارة الادارة المحلية عدة مرات، لذا فقد قررت البلدية تعبيدها، كونها ما تزال أرضا ترابية، قد تتسبب بمشاكل وعوائق مرورية في الوسط التجاري.

وأكد ان البلدية، خاطبت المقاول لتنفيذ صيانة للمشروع، بدأها قبل نحو شهر، إذ جرى إغلاق مسرب طريق في الوسط التجاري وما يزال العمل جاريا، لكن المنخفضات الجوية كشفت عن عيوب في المشروع، ما يستدعي تنفيذ صيانة للأضرار في عدة مواقع قبل استلامه.

وأضاف البنا، أن المشروع يهدف أيضا إلى تطوير الوسط التجاري وتهيئته ليستقبل زوار جرش وسياحها، بعد تشغيل مسار وادي الذهب، الذي يحتاج تشغيله إلى مراحل عدة، من بينها مشروع التبليط، وكذلك تطوير الوسط التجاري سياحيا واقتصاديا، لا سيما وأن إدخال السياح إليه، حلم يراود التجار منذ عشرات الأعوام، ويتمنون تحقيقه.

ولفت الى أن تبليط الوسط التجاري لمدينة جرش، سيربط المدينة المعاصرة بالأثرية، ويسهم بتطوير وادي الذهب التاريخي، بحيث سيكون من أهم عناصر الربط، كما وسيكون مقصدا سياحيا حيويا للمدينة الحضرية، لا سيما وأنه يحتوي على بيوت تراثية وأثرية، ستجري صيانتها وترميمها وتطويرها وتحويلها إلى مقصد سياحي نشط.

وأوضح البنا، أن التجار بدأوا بلمس نتائج المشروع، من حيث حركة السير والنظافة والترتيب، وتوسعة الطريق، متوقعين انه بعد تحسن الظروف الوبائية وعودة وتيرة السياحة الى ما كانت عليه، سيلمسون نتائج المشروع على نحو أكبر، بدمج المدينة الاثرية بالحضرية.

ويرى أن هذه المشاريع التي تنفذها البلدية لهذا العام، وبرغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها، بسبب جائحة كورونا من أهم المشاريع الحيوية التي ستنهض بالواقع السياحي في المدينة، ما يتطلب اتخاذ اجراءات قد تعظم هذا الدور وتحقق الغاية المرجوة منه.

ويعتقد أن تنفيذ مشاريعه “الاوتوبارك” وتبليط الوسط التجاري وتطوير وادي الذهب، سيتيح المجال لحركة تسوق افضل، ويسهم بفعالية في الحد من الأزمة المرورية الخانقة التي يعاني منها وسط المدينة، وينظم عمل السوق، كما سيوفر فرص عمل لقطاع الشباب للعمل في هذه المشاريع.

وأوضح البنا، أن البلدية ستهيئ مسار وادي الذهب، بما يمكن الأنشطة السياحية من الدخول إلى وسط المدينة، وهذا يتطلب حزمة اجراءات ابرزها تبليط وسط المدينة من منطقة القيروان حتى شارع الحسبة القديمة، وإقامة مشروع طبقي في موقع ساحات الحسبة ليرتفع إلى 4 طبقات وطبقة خامسة إضافية للخدمات العامة التي تدعم الأنشطة السياحية.