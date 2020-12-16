لتعزيز إفراز هرمونات السعادة.. اتبع هذه الطرائق

علاء علي عبد

عمان – بعد التغييرات التي شهدتها حياتنا إثر تفشي جائحة كورونا في العالم، أصبحت قيمة الطقوس اليومية البسيطة التي نقوم بها تحمل قيمة أعلى من أي وقت مضى. ففنجان القهوة الصباحي، وقراءة بعض الصفحات من إحدى الروايات الجميلة قبل بدء العمل، والجلوس بدفء المنزل مع العائلة ومتابعة قطرات المطر وهي تتسابق على زجاج النوافذ، كلها أمور أصبحت مهمة أكثر من أي وقت مضى نظرا لقدرتها على تحسين مزاجنا اليومي.

على الرغم من أن ارتشاف القهوة بحد ذاته لا يمكنه أن يزيل المشاعر السلبية التي يحس بها المرء بين الحين والآخر، إلا أن القيام بشيء نحبه مهما كان بسيطا يمكن أن يسهم قليلا بتحسين المزاج وهذا ما نبحث عنه، فالقليل في هذه الأوقات أصبح له قيمته العالية بالفعل.

تعتمد المشاعر الإيجابية التي نشعر بها كالسعادة والرضا وغيرها على 4 هرمونات تسمى هرمونات السعادة. وفيما يلي سأعرف ببعضها والكيفية التي يمكننا تعزيز إفرازها لنحصل على فوائدها الثمينة وتحديدا في هذه الأوقات:

– هرمون الدوبامين: يرتبط هرمون الدوبامين بمسائل التحفيز ونيل المكافآت، وهذا ما يفسر الحماسة التي نشعر بها عندما نضع خطة الوصول لهدف معين ونتمكن من تحقيقه بالفعل. لكن هذا يحدث في حال كان إفراز هذا الهرمون طبيعيا، لكن لو قل هذا الإفراز، بسبب الإصابة بالاكتئاب مثلا، فإن هذا يجعلنا نشعر بفقدان الحافز الذي يجعلنا نقبل على ما يوصلنا للهدف الذي نسعى إليه.

يوجد العديد من الطرائق التي يمكن من خلالها تعزيز إفراز هرمون الدوبامين، لكن بعضها ليس صحيا تماما، كشرب مادة الكافيين أو تناول الحلويات أو شرب بعض الأدوية الخاصة بهذا الأمر. لكن، ومن حسن الحظ توجد طرائق أخرى لزيادة إفراز هذا الهرمون كوضع خطة لتحقيق هدف معين ومحاولة التقدم نحو هذا الهدف ولو بخطوة واحدة، فهذا التقدم من شأنه إقناع الدماغ بأنه يسير على الطريق الصحيح فيقوم بزيادة إفراز هذا الهرمون.

– هرمون السيروتونين: يرتبط هذا الهرمون بمدى الثقة التي يتمتع بها المرء بنفسه. فعندما يتعرض المرء للفشل في أمر ما، أو للتقليل من قيمة إنجازه من قبل الآخرين فإن هذا يعرض ثقته بنفسه للاهتزاز الأمر الذي يسبب تقليل إفراز هرمون السيروتونين. لكن علينا دائما أن لا نتجاهل حاجتنا لامتلاك الثقة بأنفسنا وعدم إهمال هذه الحاجة. وبالرغم من صعوبة القيام بأي شيء عندما نشعر بالإحباط إلا أنه يجب علينا أن نوجد أهدافا جديدة وغير معتادة وتتميز بإمكانية تحقيقها دون جهد عظيم.

مثلا، يمكن الاشتراك بمركز لياقة من أجل الالتزام بالتمارين الرياضية حتى لو لم نكن بحاجة لخسارة الوزن أو بناء العضلات مثلا، فالهدف هو الالتزام بالتمارين الرياضية اليومية فقط. وهذا الالتزام من شأنه أن يعطينا درجة معقولة من الثقة بالنفس كوننا استطعنا تطبيق هذا الالتزام، وهذه الثقة تعمل على تعزيز إفراز السيروتونين.