لتعزيز التزويد المائي في البلقاء.. تدشين بئري “الصبيحي ودير علا”

عمان – الغد – قام أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة بجولة تفقدية الى عدد من مناطق محافظة البلقاء ثالث أيام عيد الاضحى المبارك 22/7 للاطلاع على واقع التزويد المائي عن كثب في مناطق الصبيحي ودير علا والكرامة والطوال الجنوبي وظهرة الرمل حيث تم تشغيل بئر الصبيحي بعد تأهيله ورفع كميته من 22 متر مكعب /الساعة الى 55 متر مكعب /الساعة وفي دير علا رفع كمية مياه بئر دير علا من 50 متر مكعب /الساعة الى 150 متر مكعب /الساعة بما يعزز التزويد المائي لهذه المناطق.

واطلع الأمين العام خلال زيارة منطقة الصبيحي يرافقه مدير مياه الصبيحي م. بكر معادات على إجراءات تجهيز وتأهيل وتشغيل بئر الصبيحي الذي سيؤمن كميات مياه اضافية لتزويد مناطق بيوضة الشمالية والغربية والشرقية والحقاوة مؤكدا على ضرورة متابعة جميع المناطق بعدالة وفاعلية .

واوعز الامين العام بالاستعجال بعمل الصيانة اللازمة للمضخات في جميع المحطات وديمومتها خاصة في بئر علان ونشر فرق للصيانة في مناطق دور المياه والتأكد من معالجة جميع الاختلالات .

واطلع عن كثب على تشغيل البئر الجديد في دير علا بطاقة 150متر مكعب/الساعة الذي تم زيادة كميته ، وتفقد محطة تحلية ابار ابو الزيغان البالغة طاقتها 325 متر مكعب بالساعة وجال على مرافقها .

كما اجتمع في مديرية مياه دير علا مع مدير مياه دير علا م. عماد النعيمات بحضور مهندسي التشغيل والصيانة وأوعز بضرورة التسهيل على المواطنين ووضع آلية لاستقبال المراجعين ومراعاة شروط السلامة العامة والالتزام بأدوار مناطق الطوال الجنوبي وظهرة الرمل واستمع الى منهجية العمل المعتمدة في عمليات الصيانة للخطوط والتعامل مع الشكاوي وما هي الاحتياجات المطلوبة لمعالجة الشكاوي بالسرعة الممكنة .

وأوعز المهندس بشار البطاينة بضرورة إيلاء موضوع الشكاوى أعلى درجات الاهتمام سواء كانت شكاوى انقطاع مياه او كسور خطوط او صرف صحي مؤكدا ان توفير المياه بكميات كافية ونوعية جيدة هو هدف رئيسي لسلطة المياه داعيا الى رفع جاهزية فرق الصيانة وترتيب اولويات الملاحظات حسب سلم أولويات بالاضافة الى الالتزام بادوار توزيع المياه مع عدالة التوزيع في كافة المناطق وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا ومتابعة وصول المياه للمناطق بعد تشغيل البئر الجديد في دير علا بطاقة 150متر مكعب / الساعة .

واستمع المهندس البطاينة والحضور الى شرح مفصل من المعنيين عن الواقع المائي و ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مناطق دير علا مؤكدا على جميع المعنيين في مركز الوزارة/ سلطة المياه بضرورة توفير كافة أشكال الدعم لإنجاز الأعمال في مواعيدها بما يحقق تحسين مستوى خدمات المياه والعمل على تحسين المصادر المائية حسب الألويات للمناطق الأكثر احتياجا واستكمال تجهيز المصادر وتشغيلها بأقصر وقت .

واشار الامين العام الى ان الوزارة/سلطة المياه تولي جميع المناطق الاهتمام والعناية مبينا ان الوزارة/ سلطة المياه بصدد تنفيذ مشروع كبير في مناطق دير علا والكرامة يشمل تاهيل شبكات المياه وتحسينها وتنفيذ شبكات صرف صحي وتأهيل 12 بئر لتكون قادرة على الوفاء بالالتزامات خلال السنوات القادمة بقيمة نحو 50 مليون دينار حيث من المتوقع البدء به مطلع العام القادم .

واستعرض مدير مياه دير علا ابرز الاحتياجات لزيادة قدرة المصادر المائية واستكمال انجاز ربط بعض الخطوط مابين المصادر الرئيسية ورفد الادارات بالاليات والكوادر الفنية والادارية اللازمة .