لتعويض الفاقد التأسيسي.. أهال يبحثون عن مدرسين خصوصيين

منى أبوحمور

عمان- “أبحث عن معلمة لتأسيس ابني بالصف الأول في اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية”.. كان ذلك منشور كتبته إحدى الأمهات على مجموعات التعليم على “فيسبوك”، إذ تفاعل معه عدد كبير من الأمهات اللواتي شاركنها الرغبة في إيجاد معلم لتأسيس أبنائهن بالمراحل المبكرة.

لم تكن تجربة التعلم عن بعد ناجحة، بحسب عدد من أولياء أمور، إذ لم يتمكن الطلبة في الصفوف الثلاثة الأولى من المواد الأساسية، ولا بكتابة الحروف بشكلها الصحيح والتهجئة والقراءة، ما أوجد مشكلة كبيرة لدى الكثير من الأمهات اللواتي لا يمتلكن القدرة على تأسيس أبنائهن كما ينبغي أو تعليمهم تركيب الحروف وتهجئة الكلمات.

الأم تهاني تبحث هي الأخرى عن معلمة دروس خصوصي لتأسيس ابنتها في الصف الأول الأساسي، فقد وجدت أن ابنتها بعد انتهاء العام الدراسي لا يمكنها الكتابة أو التهجئة.

“سنوات التعلم عن بعد لا تحسب من سنين أطفالنا الدراسية”، تقول تهاني، لافتة إلى أن مشكلة تأسيس الطلاب في الصفين الأول والثاني وحتى رياض الأطفال كبيرة جدا لم تلتفت إليها وزارة التربية والتعليم ولم يتوفر أي بدائل لتعويض الطلبة في هذا المجال.

ما حدث مع الأبناء خلال التعلم عن بعد كان سلبيا للغاية، وفق أم صهيب، وهي والدة لطفلين في الصفين الأول والثاني، خصوصا مع اضطرارها للذهاب إلى العمل يوميا، مبينة “حرمت المنصة الصغار من حقهم في تعلم رسم الحروف وتهجئتها وكتابة الإملاء في اللغتين العربية والإنجليزية”، فالأمر ليس فقط دروسا وتعطى على المنصة وإنما مرحلة تأسيسية تحتاج إلى معلم متمرس ووقت يمنح للطالب حتى يفهم ويطبق.

إلى ذلك، لاقت المنشورات التي نشرها عشرات المعلمين والمعلمات للإعلان عن استعدادهم لإعطاء دروس خصوصية لتعويض الفاقد التأسيسي للطلبة في المراحل التعليمية المبكرة بالصفوف الثلاثة الأولى، اهتمام الكثير من الأسر التي تفاعلت مع هذه المنشورات.

المتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي يجد عشرات المنشورات لمجموعات أولياء الأمور ممن يحتاجون إلى معلمين خصوصيين لأبنائهم، كذلك إعلانات تحتوي على أرقام هواتف معلمات ومعلمين يعلنون عن قدرتهم على تأسيس الطلبة في الصفوف الأولى.

المعاناة مركبة، ففي الوقت الذي تزداد به الظروف الاقتصادية صعوبة وتتراكم أقساط المدارس على أولياء الأمور، يضطر الكثير منهم الآن للبحث عن معلمين خصوصين لإعطاء حصص مدفوعة الثمن لتأسيس أبنائهم.

الفراغ الكبير الذي تركه التعلم عن بعد عند الطلاب في المراحل الأساسية من الروضة وحتى الصف الرابع، بحسب الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، أدى إلى خلل كبير في الأساسيات المتعلقة بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وما يتعلق بها من مهارات أخرى حتى مهارات التواصل الاجتماعي بين الطلاب.

وينوه النوايسة إلى أن الأهل الآن مجبرون على البحث عن طرق وبدائل أخرى لتأسيس أبنائهم وتعويض ما فاتهم، خصوصا وأن وزارة التربية والتعليم لم تعلن لأولياء الأمور عن أي برامج تتعلق بتأسيس الأطفال خلال إطلاقها برنامج الفاقد التعليمي الذي سينطلق في الخامس عشر من آب (أغسطس) المقبل.

ويضيف “لم تعرف أي جهة كانت سواء المعلمين أو أولياء الأمور أو حتى الإعلام ما المهارات التي سيغطيها الفاقد العلمي”، فالفترة الزمنية المتاحة لذلك قصيرة واختيارية، وغير ملزمة للطلاب.

وبدوره، لا يلوم النوايسة أولياء الأمور من البحث عن معلمين لتأسيس أبنائهم في هذه المرحلة العمرية والنمائية، فهم بحاجة إلى بناء القدرات واكتشاف مواطن الضعف والقوة لديهم وإتقان أدوات التعلم بطريقة سليمة.

ويعقب النوايسة “إذا لم يعط الطلبة في هذه المرحلة حقهم بالتعلم السليم، سينعكس ذلك سلبيا عليهم وعلى مراحلهم التعليمية المقبلة”، مؤكدا أن الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال تنمي القدرات الأساسية لديهم.

ويلفت النوايسة إلى أن التوجهات الموجودة عند الوزارة والجهات المعنية في عمليات التعليم غير واضحة، فالطالب قضى ما يقارب عامين جالسا في البيت ولم يدخل المدرسة سوى مرة واحدة أو مرتين، رغم أهمية أن يتواجد ضمن وسط اجتماعي تفاعلي ويتعلم آليات اللغة مع أقرانه وزملائه ومعلميه.

ووفق النوايسة، فإن توجه الأهل سليم بالبحث عن مدرسين خصوصيين مع أن ذلك سيشكل عبئا اقتصاديا كبيرا جديدا عليهم في ظل الالتزامات الكبيرة جدا وضغوطات الحياة غير المنتهية، منوها إلى أن الأصل أن وزارة التربية والتعليم من هذه الأيام بدأت في هذا البرنامج التأسيسي وأعطت أولوية كبيرة للطلاب في الصفوف الثلاثة الأولى.

ويستدرك النوايسة “ما يحدث أن هذا الجيل ارتبط بوسائل التكنولوجيا والعالم الرقمي سلبي، فاختلفت شخصياتهم وهذا يحتاج إلى جهد مجتمعي كبير وإعادة المنظومة التعليمية ككل وبناء الأساسيات والمهارات والمعارف لدى الأطفال في الصفوف الثلاثة الأولى”.