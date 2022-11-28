لتقوي مناعتك.. تناول هذه الأطعمة

كشفت الدكتورة يلينا باريتسكايا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية وطب الأطفال، المواد الغذائية التي تساعد على تعويض نقص اليود في الجسم وتعزيز المناعة.

وتشير الأخصائية في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن الجسم كله يعاني في حالة نقص عنصر اليود: يضطرب نمو وتطور الأطفال، وتسوء دراستهم. اما الكبار فيعانون من ضعف منظومة المناعة والقدرة على العمل. لذلك فإن نقص اليود في الجسم خلال فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، وبالتالي إلى خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا لها يمكن ان تعوض نقصَ اليود في الجسم ثمار العنبية الحادة الخباء والفراولة والبرقوق المجفف والروبيان وسمك القد والتونة والديك الرومي والبطاطا والفاصوليا البيضاء والأعشاب البحرية.

وتضيف: جميع هذه المواد هي مصدر جيد لليود وغيره من العناصر المعدنية والفيتامينات.

وتشير الأخصائية، إلى انه يمكن تحديد نقص عنصر اليود في الجسم من خلال بعض الأعراض، مثل اللامبالاة والنعاس، والتهيج واضطراب ضربات القلب وعدم استقرار مستوى ضغط الدم، والشعور المزعج في منطقة الصدر والصداع وانخفاض الشهية والمشكلات في الشعر والأظافر وضعف الانتباه والتركيز والاحساس الزائد بتغيرات الطقس.