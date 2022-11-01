لتوثيق حسابك.. تويتر يفرض رسوما ب 20 دولارا

وفقًا لآخر تقرير نشره موقع ذا فيرج ، تعتزم منصة تويتر في تحصيل رسوم شهرية لتوثيق الحساب. علاوةً على ذلك، ترددت شائعات بأن إيلون ماسك سيقوم بطرد العمال الذين فشلوا في الوفاء بالموعد النهائي.

أغلق ماسك رسميًا صفقة الملياردير لشراء الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم، أو ما يقرب من 44 مليار دولار، وقيل إن الرئيس التنفيذي والمدير المالي قد أقالوا.

ووفقًا للأشخاص المطلعين على الموقف والمراسلات الداخلية التي حصلت عليها The Verge، فإن التوجيه هو تحويل Twitter Blue، اشتراك الشركة الاختياري بقيمة 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا والذي يأتي بميزات إضافية، إلى اشتراك أكثر تكلفة يتحقق أيضًا من المستخدمين.

سيكلف “Twitter Blue” حاليًا 19.99 دولارًا شهريًا. وسيكون لدى المستخدمين الذين تم توثيق حساباتهم 90 يومًا بموجب الخطة الحالية للاشتراك، أو سينتهي بهم الأمر بفقدان العلامة الزرقاء الخاصة بهم.

ولقد تم إخبار الموظفين العاملين في المشروع أنه يجب عليهم إطلاق الميزة الجديدة بحلول 7 نوفمبر، وإلا فسيتم طردهم.