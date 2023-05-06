“لجان الطائرة” تناقش تعليمات ولوائح البطولات المحلية

عمان – الغد – نقل نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، تحيات سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة الاتحاد إلى كافة اللجان المنبثقة عن الاتحاد، وشكرها لهم على جهودهم الكبيرة التي بذلوها طيلة الفترة الماضية، والتي ساهمت في انجاح نشاطات وبطولات الاتحاد.

وأكد قطيشات، أن النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد في إقامة واستضافة البطولات سواء كانت المحلية أو العربية، جاءت نتيجة الجهود المشتركة، والخبرات المتراكمة لكافة العاملين بالاتحاد، وأن هذه النجاحات انعكست ايحابا على المستوى الفني للمنتخبات الوطنية والأندية المحلية، ودليل على ذلك ما حققه المنتخب الوطني للسيدات في بطولة غرب آسيا، والمشاركة المميزة لفريقي شباب الحسين والوحدات في بطولة غرب آسيا للأندية.

وقال قطيشات خلال ورشة العمل التي اقامها الاتحاد اليوم السبت في مقره بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وشارك بها رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن الاتحاد (الانضباط والسلوك، والاستئناف، والمسابقات، والحكام، “تهدف ورشة العمل إلى مناقشة كافة التعليمات واللوائح الداخلية، التي يتعامل معها الاتحاد في إقامة وتنظيم بطولاته، وضرورة اجراء التعديلات على بعض المواد التي تحتاج إلى ذلك، والتي تساهم في تعزيز نجاح عمل كافة اللجان”.

وناقش رؤساء وأعضاء اللجان، كافة التعليمات واللوائح الداخلية، والاتفاق على اجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع عمل اللجان في الإشراف ومراقبة المباريات”.

وقدم المجتمعون شكرهم وتقديرهم إلى سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة الاتحاد، على جهودها الكبيرة في رعاية ودعم كافة العاملين بالاتحاد، مثلما ثمنوا دور مجلس إدارة الاتحاد في متابعة كافة النشاطات، وحرصه على توفير كافة المتطلبات التي تحتاجها اللجان، والتي لعبت دورا بارزا في انجاح كافة البطولات والنشاطات.

واتفق المجتمعون على ضروة عقد جلسة مشتركة بين اللجان العاملة، مع أمناء سر ومدربي الأندية، وذلك لمناقشة كافة التعليمات واللوائح.