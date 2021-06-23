لجان تحديث “الأحزاب والشباب والمرأة” تستكمل “عصفها الذهني”  وتعتمد خطط عملها اليوم 

هديل غبّون

عمان – تستأنف مساء اليوم، اجتماعات اللجان الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وتستكمل كلا من لجنة الشباب والأحزاب والمرأة عصفها الذهني حول خطة عملها المراثونية ، لتبدأ فعليا عملها المكثف والمعمق الأسبوع المقبل.

واعتمدت اللجنة الملكية في وثيقتها الاجرائية التي أقرت الخميس الماضي، تخصيص ثلاثة اجتماعات دورية أيام الاثنين والثلاثاء واﻷربعاء للجان الفرعية، لضمان تسارع وتيرة العمل حيث يتوجب على اللجان استكمال تقديم مخرجاتها قبل شهر أيلول المقبل ،بحسب نص اﻹرادة الملكية السامية لتشكيل اللجنة التي ألزمتها بجدول زمني واضح.

وقال رئيس لجنة اﻷحزاب النائب السابق المهندس عدنان السواعير، إن اللجنة اليوم بصدد استكمال العصف الذهني الذي بدأت به،ليصار إلى الخوض في تفاصيل التعديلات المطلوبة على قانون اﻷحزاب ضمن كله بنوده، مشيرا إلى أن وجود عدد من الحزبيين في اللجنة واﻷمناء العامين للأحزاب من شأنه أن يثري النقاش .

وبين في اتصال مع “الغد” قبيل بدء الجلسة اليوم،أوضح أن اللجنة قد تم تزويدها بكل المقترحات والأطروحات التي قدمت لتطوير قانون اﻷحزاب في وقت سابق، وأن اللجنة ستأخذ بعين الجدية ما ورد في كل تلك اﻷدبيات.

وتواصل لجنة المرأة أيضا التي ترأسها سمر الحاج حسن اليوم،بوضع خطة عمل مفصلة للمرحلة المقبلة من عمل اللجنة بحسب مصادر فيها، بما في ذلك تحديد ما هي الملفات التي ستناقش تباعا.

وينسحب اﻷمر على لجنة الشباب التي يترأسها الدكتور محمد أبورمان، حيث تستكمل اليوم وضع خطة عملها التنفيذية لعمل اللجنة، بما في ذلك بترتيب جدول عملي للمناقشات داخل اللجنة، حيث تتولى لجنة الشباب مهمة مزدوجة تتعلق بتقديم مقترحات لتفعيل مشاركة الشباب ،بما يخدم التطوير المأمول في قوانين الانتخاب والأحزاب واﻹدارة المحلية، بحسب مصادر فيها.