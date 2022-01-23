لجان نيابية تجتمع اليوم لمناقشة قوانين وقضايا عامة

تعقد عدد من اللجان النيابية، اليوم الأحد، سلسلة من الاجتماعات المرتبطة بآلية عملها بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.

وقرر رئيس اللجنة المالية النيابية النائب المهندس محمد السعودي مواصلة اللجنة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022، حيث ستناقش عند الساعة الواحدة ظهرا موازنة ديوان الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، فيما ستناقش اللجنة عند الساعة 2 بعد الظهر موازنة وزارة التربية والتعليم، يليه عند الساعة 3 عصرا مناقشة موازنات سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، شركة تطوير العقبة، ومؤسسة الموانئ.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها لهذا اليوم عند الساعة 4 عصرا بمناقشة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأعلن رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية النائب الدكتور طالب الصرايرة، عن قيام اللجنة بزيارة إلى محافظة العقبة للاطلاع على احتياجات المحافظة في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي وفي قطاع الشباب.

كما يعقد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية النائب محمد العلاقمة، وأعضاء اللجنة اجتماعا عند الساعة 11 صباحا لمناقشة ملف ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي ورسوم أمانة عمان الكبرى على المنتجات الزراعية.

وتعقد اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات اجتماعا لبحث بعض الأمور المتعلقة باللجنة عند الساعة 11صباحا. وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.-(بترا)