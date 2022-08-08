لجسم مثالي.. تعرّف على أكثر الرياضات حرقا للسعرات-( جدول تفصيلي)

ممارسة الرياضة من العادات المهمة التي يجب أن يداوم عليها كل إنسان حفاظًا على الصحة والوزن.

ويوجد بعض الرياضات التي تساعد على حرق الدهون بشكل أفضل، ولهذا نتعرف على جدول حرق السعرات الحرارية بالرياضة.

أكثر رياضة تحرق سعرات حرارية:

يوجد أنواع معينة من الرياضة بإمكانها حرق السعرات الحرارية بشكل فعال يمكنك الاختيار من بينها.

السباحة:

تعد السباحة أفضل رياضة تساعد على حرق السعرات الحرارية والدهون بالجسم، ووفق الدراسات فإن ممارسة رياضة سباحة الفراشة تساعد على حرق من 660 إلى 976 سعرا حراريا، ويتوقف هذا على القدرات البدنية ووزن الجسم.

قفز الحبل:

تعتبر أكثر رياضة تحرق سعرات حرارية، وعند القفز لمدة 10 دقائق يتم فقد ما يقرب من 150 سعر حراري إذا كان وزن الجسم حوالي 68 كيلوجراما، وعند ممارسة قفز الحبل لمدة 20 دقيقة يتم حرق 241 سعرا حراريا لشخص يبلغ وزنه 90 كيلوجراما.

الألعاب الجماعية:

يوجد بعض أنواع من الألعاب الجماعية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية ومنها كرة القدم أو كرة السلة، حيث إن اللعب لمدة ساعة يمكنه حرق ما بين 480 وحتى 710 سعرا حراريا تقريبًا، ورياضة الإسكواش والتجديف والتنس تساعد على حرق حوالي 300 سعر حراري في الساعة.

– كرة القدم تساعد على حرق 752 سعرا حراريا في الساعة.

– القفز على الحبل يساعد على حرق 861 سعرا حراريا.

– السباحة تساعد على حرق حوالي 528 وحتى 715 سعرا حراريا في الساعة على حسب السرعة.

– الجري لمسافة 8 كيلومترات يساعد على حرق حوالي 755 سعرا حراريا في الساعة.

– رياضة التايكوندو تساعد على حرق حوالي 937 سعرا حراريا في الساعة.

– تمارين الأيروبكس تساعد على حرق 533 سعرا حراريا وحتى 664 سعرا حراريا في الساعة.

– تمارين الأيروبكس في الماء تساعد على حرق حوالي 402 وحتى 501 سعر حراري في الساعة.

– رفع الأثقال يساعد على حرق حوالي 365 وحتى 455 سعرا حراريا في الساعة.

– رياضة كرة المضرب تساعد على حرق 511 وحتى 637 سعرا حراريا في الساعة.

– رياضة المشي الخفيف تساعد على حرق حوالي 314 وحتى 391 سعرا حراريا في الساعة.

– ركوب الدراجات الهوائية تساعد على حرق 292 وحتى 364 سعرا حراريا في الساعة.

– تمارين الزومبا تساعد على حرق حوالي 219 وحتى 273 سعرا حراريا في الساعة.

– تمارين اليوجا تساعد على حرق حوالي 183 وحتى 228 سعرا حراريا في الساعة.

جدول حرق السعرات الحرارية بالرياضة

