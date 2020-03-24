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لجنة أسرى الأردنيين بمعتقلات الاحتلال: لا يوجد وسائل وقائية لحماية السجون من “كورونا”

منذ 57 دقيقة

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غادة الشيخ

عمان– أعربت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في معتقلات الاحتلال عن قلقها من الأوضاع داخل سجون الاحتلال والتي تشهد حالة من الغليان، نتيجة إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى، والاستهتار المتواصل بحياتهم بعدم توفير وسائل وقائية حقيقية لحمايتهم من مرض “كورونا”.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة حملت من خلاله “الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة أسرانا الأردنيين في ظل الظروف اللاإنسانية وغير الصحية والإهمال الطبي المتعمد داخل معتقلات الاحتلال الصهيونية وأيضا الاكتظاظ الكبير في الزنازين و عدم توفير سبل السلامة والوقاية”.

ودعت اللجنة وزارة الخارجية تأمين تواصل إلكتروني بالصوت والصورة بشكل سريع ومستمر للاطمئنان على الأسرى من قبل المسؤولين وأهاليهم.

وشددت على ضرورة تحمل المنظمات الحقوقية والهيئات الشعبية الاردنية القيام بدورها وواجبها الوطني والديني تجاه أسرانا وإعطائهم الأولوية القصوى.

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