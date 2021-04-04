لجنة أمانة عمان تنتخب الريحاني نائبا لرئيسها وتقر عددا من الاتفاقيات

عمان – عقدت لجنة امانة عمان الكبرى برئاسة يوسف الشواربة اليوم الأحد، جلستها الأولى غير العادية وانتخبت خلالها زياد الريحاني نائبا للرئيس، وحددت وفقا لأحكام القانون عقد الجلسة مرة شهريا على ان يكون في اول ثلاثاء من بداية كل شهر.

وقال الشواربة ان لجنة الأمانة تمتلك كامل صلاحيات مجلس الامانة حسب قانون البلديات، مؤكدا ان عمان عاصمة التاج الهاشمي مدينة المحبة والسلام والامان تستحق بذل اقصى الجهود لخدمة المدينة ومواطنيها بمنظومة خدمات ومشاريع مستدامة. واعرب عن شكره لأعضاء مجلس الامانة السابق على ما قدموه من جهد ومتابعة لخدمة عمان بإنجازات نوعية خلال السنوات الأربع الماضية، وللفريق التنفيذي وكادر الامانة. ورفع الشواربة باسمه واعضاء اللجنة واهالي عمان اصدق مشاعر الولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا ان الاردن بفضل تكاتف المواطنين والجيش والاجهزة الامنية سيبقى آمنا ومستقرا تحت ظل قيادته الهاشمية. وتم خلال الجلسة تسمية نائب رئيس اللجنة عضوا في مجلس إدارة الشركة المتكاملة، وتشكيل لجان امانة عمان من الأعضاء، حيث تشمل اللجان: المحلية واللوائية واللوازم والأشغال ولجنة الشراء الرئيسية ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة ولجنة الاستملاك والمناطق الخضراء ولجنة التخطيط المالي اضافة الى اللجنة القانونية. ووافقت اللجنة على تفويض نائب رئيس اللجنة بصلاحيات رئيس اللجنة المتعلقة بالتوقيع لدى دوائر تسجيل الاراضي على اوراق ومعاملات وعقود بيع فضلات الطرق والنتف والقطع غير الصالحة للإعمار والتي تقرر بيعها من قبل الامانة، والقطع التي يتقرر شراؤها لصالح الامانة اضافة الى معاملات الرهن. وفوضت اللجنة مدراء المناطق بالتوقيع على معاملات رخص الابنية ورخص المهن واذونات الاشغال واخطارات التنفيذ بعد صدور قرار بالموافقة عليها من اللجنة المحلية. وصادقت اللجنة على الأمر التغييري رقم 4 الخاص بعطاء إنشاء حدائق الملك عبدالله الثاني/ أعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع والأبنية، الحزمة الثانية، وعلى الأمر التغييري رقم 2 للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية للباص سريع التردد عمان – الزرقاء وصلة طارق – عين غزال / الحزمة الأولى.

كما وافقت اللجنة على إصدار الزيادة رقم 3 للعطاء الخاص بالتأمين على سيارات وآليات ومستودعات ومباني ومعدات واجهزة امانة عمان. ووافقت على ابرام مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم النقل البري بخصوص الحصول على نموذج محدث وموحد للنقل العام على المستوى الوطني، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة عبدالحميد شومان لتطوير وإدارة مكتبة حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين.

كما وافقت على توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة لإدامة وإدارة وتشغيل نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات في مكب الغباوي، وعلى الملحق المعدل لاتفاقية الرعاية مع معهد العناية بصحة الاسرة “مؤسسة نور الحسين”، وتجديد اتفاقية الرعاية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة “زين”، وفسخ عقد ايجار شاطئ البحر الميت بين الأمانة وصندوقي إدارة الإسكان والتكافل الاجتماعي لموظفي الامانة.

–(بترا)